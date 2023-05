Con los votos del oficialismo el Senado aprobó el proyecto de internación compulsiva con consentimiento previo

El Frente Amplio votó en contra, entiende que no se da garantías a los pacientes.

Con los votos del oficialismo, el Senado aprobó este martes el proyecto de internación compulsiva con consentimiento previo.

El proyecto que tiene la aprobación del Senado, sufrió modificaciones en la comisión de Salud Pública por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados donde se espera que sea aprobado.

La normativa habilita la internación de personas con consumo abusivo de drogas que hayan firmado previamente su voluntad de hacerlo. Según explicó la diputada colorada Nibia Reisch, esto busca garantizar un tratamiento adecuado y dar una solución a muchas familias.

"El proyecto establece que una persona que sufra adicciones y sea mayor de edad, que en un momento de lucidez pueda firmar su voluntad anticipada para cuando esté mal rehabilitarse", expresó.

Si bien indicó que no es una solución para el problema de la adicción en el país, sí es una "herramienta" para muchas familias.

El senador del Frente Amplio José Nunes, dijo que son conscientes que es un problema grave pero esta normativa no da garantías a los pacientes. "No lo acompañamos porque la posibilidad de internar a una persona contra su voluntad, en un momento de crisis, donde se entiende que no está en condiciones de tomar una decisión, está en la ley de salud mental", señaló.

Por su parte, la vocera del colectivo Madres del Cerro, Gabriela Jost, dijo en referencia a los argumentos del Frente Amplio que lamentan la poca empatía y sensibilidad en el tema.

"Es lamentable lo que escuchamos a los legisladores cuando dijeron que esta aprobación le iba a hacer más daño a nuestros hijos. Esta es una herramienta más que va a salvar a muchos no a todos", subrayó.