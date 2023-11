Con una mayoría inédita y mirando de reojo el veto presidencial y la inconstitucionalidad, Diputados aprobó ley para extrabajadores de Casa de Galicia

"Todos sabemos que esta norma no es viable y no se va a poder cumplir. Quiero que tengan una solución los trabajadores. Pero esta ley es inconstitucional", enfatizó la colorada María Eugenia Roselló.

El cierre de la mutualista Casa de Galicia tuvo este miércoles un nuevo episodio: la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley -con cambios al que se había votado en el Senado- para cubrir las deudas que hay con los extrabajadores.

El punto clave de la discusión es el monto máximo a entregar al total de los trabajadores. La propuesta del gobierno ascendía a US$ 8 millones, la de los extrabajadores a US$ 42 millones y la aprobada en el Senado por el Frente Amplio, Cabildo Abierto y los blancos Sergio Botana y Juan Straneo (suplente de Juan Sartori) fue de US$ 30 millones.

¿Cuál es el máximo de la propuesta aprobada en Diputados ahora? "No hay un monto máximo", respondió a la prensa la frenteamplista Lucía Etcheverry.

Es que el dinero comenzará a salir de un fondo con el que cuenta el Banco de Previsión Social (BPS) conocido como de "insolvencia laboral". Allí hay una caja de US$ 10 millones, que se especula no será suficiente. He aquí uno de los cambios principales: cuando los fondos no alcancen, el proyecto de ley establece que será el Ministerio de Economía (MEF) el que deberá aportar el monto restante, aún no definido.

Ese es el primer problema que puede ser pasible de analizarse a nivel de inconstitucionalidad: desde el Partido Nacional y Colorado se considera que el Parlamento está aumentando el gasto del Estado a menos de un año de las elecciones nacionales, algo que contraviene a la Carta Magna.

Este propuesta implica que el monto máximo para los trabajadores sea de 105.000 unidades indexadas, unos $600.000 explicó Etcheverry. Aún así, la totalidad de los extrabajadores estaría percibiendo menos de lo que corresponde por adeudos, según indicó Etcheverry. "El monto de cada uno dependerá de la antigüedad y el salario. Todos van a cobrar menos de los que le corresponde", explicó.

La segunda supuesta inconstitucionalidad, según dijo la colorada María Eugenia Roselló, radica en que uno de los artículos "obliga a las mutualistas a contratar trabajadores de la bolsa (de trabajadores creada con los exfuncionarios de Casa de Galicia)". "No pueden ni siquiera hacer un llamado sin antes dejar redactado por qué no contrataron trabajadores de la bolsa. No podemos obligar a una empresa privada. No podemos sobrecargarlas. En definitiva lo que estaríamos generando que otras pasen por la mismo que pasó Casa de Galicia y es lo que queremos evitar".

"Todos sabemos que esta norma no es viable y no se va a poder cumplir. Quiero que tengan una solución los trabajadores. Pero esta ley es inconstitucional", enfatizó.

El proyecto de ley fue votado por los diputados del Frente Amplio, de Cabildo Abierto, por los blancos Carmen Tort y Marcos Portillo y el líder del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega.

Con respecto al veto, herramienta con la que ya se especuló cuando el proyecto era tratado en la Cámara Alta, el diputado blanco Pedro Jisdonian dijo que se elevará a presidencia la postura y el trabajo realizado por la bancada mayoritaria del Partido Nacional y "será Presidencia el que decida". En el mismo sentido se manifestó la cabildante ministra de Salud Pública Karina Rando, dejando la derecha al presidente Luis Lacalle Pou y su gabinete económico.

“El veto siempre es una posibilidad del Ejecutivo. Si legislamos siempre con la amenaza del veto sería imposible, dejaríamos de ser un poder independiente. En este caso sería una contradicción. Esta ley no genera nada nuevo. Reafirma lo que el gobierno se comprometió con el Parlamento el año pasado. Se vetaría a sí mismo”, consideró, por su parte, Etcheverry.