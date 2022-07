Conaprole sostiene que la cláusula de paz por salarios es condición necesaria para el convenio; sindicato afirma que es "abusiva"

El presidente de la empresa sostuvo que el conflicto repercute de forma "importante" al consumidor porque no encuentra los productos.

El conflicto en la industria láctea continúa y todavía no hay acuerdo sobre una cláusula del convenio colectivo que se está negociando en el sector.

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, dijo que la situación no es buena para nadie y es parte del problema. "Hace siete meses que estamos en esta situación, nos ha hecho perder ventas y genera un relacionamiento complicado en cualquier empresa", expresó.

"Cualquier conflicto repercute de forma importante al consumidor porque no encuentra los productos, al comercio porque no tiene los productos para vender, a los funcionarios de la cooperativa porque vivir en conflicto no está bueno y a nosotros como directores de la cooperativa que tampoco nos gusta vivir en conflicto", manifestó.

El sindicato plantea que quieren revisar salarios de distintos sectores porque la última revisión fue hace 10 años. "Lo que nosotros decimos es que en estos 10 años ha habido 39 acuerdos firmados entre el sindicato y la cooperativa", afirmó Fernández.

A su vez, sostuvo que están dispuestos a recuperar la pérdida del salario, mantenerlo y discutir las condiciones de trabajo sector por sector de una empresa que genera trabajos de privilegio. "Conaprole es de los mejores empleadores que hay a nivel local", destacó.

Según Fernández, el sindicato plantea que la cláusula de paz es “leonina”. "Entiendo que un acuerdo económico de recuperación y mantenimiento del salario no es leonino", aseguró y agregó que lo "leonino" es decir que se recupere el salario, lo mantengan y después hacer conflicto para "crecer más de lo que me estás dando en detrimento de otros".

"El problema está en esta cláusula de paz que la industria la quiere sin ecuanón porque es condición necesaria para poder trabajar y da condiciones económicas muy importantes", subrayó.

Paro y movilización

Los trabajadores de Conaprole pararon y se movilizaron este martes en rechazo al despido de una trabajadora.

"Es un despido arbitrario y abusivo de una compañera de 15 años de trabajo sin ningún tipo de sanción, se violan procedimientos disciplinarios que tenemos acordado entre empresa y sindicato", señaló el secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), Luis Goicochea.

Según relató, el 27 de junio se le anunció que estaba despedida porque tenía mal relacionamiento con la jefa. "Una cuestión que es inadmisible y el propio Ministerio de Trabajo cuando tomó conocimiento de esto se vio sorprendido", resaltó.

Además, Goicochea indicó que para la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea la cláusula de paz que pretende incluir la patronal es "abusiva". "Creemos que el Ministerio debe advenirse a lo que son las cláusulas históricas que se promovieron en otras instancias", sentenció.