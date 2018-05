Concejala nacionalista del Municipio C: “Denuncié al alcalde por malos tratos y el oficialismo miró para el costado”

La concejala nacionalista del Municipio C, Alejandra Britos, del presentará en la Junta Departamental de Montevideo una denuncia por malos tratos de parte del alcalde Rodrigo Arcamone, quien ya fue denunciado por su expareja por violencia doméstica.

“En la Junta hay dos denuncias para realizar. Una es por dineros públicos y la otra, que el consejo no me tomó en cuenta y archivó, por los malos tratos que recibí por parte del alcalde.

Esto ya viene desde hace un año. Venía presentándole al consejo que se parara un poco con el tema, y el ellos decían que tenía un mal día: pero hace un año y medio que tiene un malos días.

El 18 de abril, le hice notar un gasto mal hecho. Y el alcalde me dijo, de muy mala manera, que me callara. ‘Callate, no hables más en este consejo’, me dijo. A lo que yo le dije que mis votos valían igual que los de él.

El oficialismo miró hacia el costado e hizo como si no pasara nada. Yo pedí que mi denuncia se presentara en actas, pero no lo presentaron. Entonces le dije que él no quería las actas porque son públicas. Se saben las cosas y se tratan de tapar mirando para el costado. Pero si es un alcalde que se rasgas las vestiduras por la violencia de género, no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano: no tiene ni moral ni ética, por eso pedimos su renuncia”.