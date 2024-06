Condenaron a 10 años de cárcel a la joven de 18 años que mató a puñaladas a su madre en San José

El crimen ocurrió el 24 de octubre de 2023 en una casa de San José de Mayo. La condenada aseguró que había sufrido abusos y violencia durante su infancia.

La joven de 18 años que en octubre de 2023 mató a su madre de 43 años a puñaladas fue condenada días atrás a 10 años de prisión, informó El País y confirmó Telemundo.

El crimen ocurrió el 24 de octubre en una casa de San José de Mayo. La joven estaba en el comedor de la vivienda junto a su hermana de 13 años y atacó con un arma blanca a su madre. Le dio dos puñaladas, una en el brazo derecho y otra en el pecho.

La menor llamó a la Policía y la mayor de edad fue detenida. Confesó el crimen y aseguró que la había asesinado por los abusos y la violencia que había sufrido durante su infancia.

Según declaró durante el juicio la ahora condenada, las parejas que había tenido su madre abusaban sexualmente de ella. Si bien le contaba de los abusos a su madre, ella no le creía y no la dejaba denunciarlos ante la Policía. El testimonio no puede tomarse como el de un testigo, dado que el imputado tiene derecho a no declarar o incluso mentir. Además, la ahora condenada no presentó pruebas de la violencia sufrida y desistió de someterse a una pericia que había solicitado en primera instancia para demostrar que había sido explotada sexualmente por su madre.

Finalmente, la jueza María Elbia Merlo Cabrera la condenó a 10 años de penitenciaría -dos menos que los que pedía la Fiscalía- por un delito de homicidio especialmente agravado por el vínculo con la víctima y por la presencia de menores de edad. Se contempló que era primaria absoluta.

En octubre fuentes judiciales indicaron a Telemundo que la asesina había pasado buena parte de su vida en hogares del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay por los casos de abuso.

En 2022 fue víctima de un caso de explotación sexual y privación de libertad que generó conmoción en el departamento. En ese entonces tenía 17 años y denunció que con una amiga fueron a una casa, donde las golpearon y las explotaron sexualmente. Este caso terminó con cuatro personas condenadas por delitos de explotación sexual, contribución a la explotación sexual y privación de libertad, entre otros.