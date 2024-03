"Confiamos en que la candidatura tiene que seguir con toda la energía", dijo Bergara luego que Plataforma y Magnolia le retiraran su respaldo

"Fue una decisión de convocatoria avanzar con la precandidatura y, por lo tanto, es esa la órbita y no la individual para tomar otro tipo de decisión", aseveró el precandidato del Frente Amplio.

"Nosotros confiamos en que la candidatura tiene que seguir con toda la energía", dijo este martes Mario Bergara en rueda de prensa luego que los sectores Plataforma y Magnolia le retiraran su apoyo para respaldar a Yamandú Orsi. Aseguró que lo tomó "como opiniones" de sectores que integran Convocatoria Seregnista y señaló que todos "están haciendo este tipo de evaluación".

"Por lo tanto, mientras Convocatoria no decida otra cosa nosotros vamos a seguir en la campaña con toda la energía, con el convencimiento que el Espacio Seregnista es fundamental dentro del Frente Amplio para sostener los equilibrios internos, para potenciar la capacidad de diálogo con la sociedad uruguay", enfatizó el senador y precandidato a la Presidencia. "Creemos que es nuestra mejor contribución para que el Frente Amplio gane y vuelva a gobernar", añadió.

En este sentido, destacó el rol que el astorismo y el seregnismo cumplieron en los tres gobiernos del Frente Amplio. "Así que tenemos esa responsabilidad política y en ese contexto y con esa perspectiva es que estamos haciendo con toda la energía del mundo la mejor campaña posible", manifestó Bergara.

Asamblea Uruguay -sector históricamente liderado por el fallecido Danilo Astori- evaluará el escenario político el próximo fin de semana. En dos reuniones durante el fin de semana que pasó, Plataforma y Magnolia tomaron la definición de tomar un nuevo rumbo.

A su vez, Bergara destacó que seguir o no con la precandidatura "no es una decisión personal" sino que es una definición del espacio. "Fue una decisión de convocatoria avanzar con la precandidatura y, por lo tanto, es esa la órbita y no la individual para tomar otro tipo de decisión", aseveró.