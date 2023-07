Conflicto en OSE: sindicato tomó medidas en Aguas Corrientes y directorio concurrió para comprobar que no se afecte el suministro

¿Qué implican las medidas tomadas hasta el momento? No tomar turnos los fines de semana ni realizar horas extras.

El sindicato de trabajadores de OSE (Federación de Funcionarios de OSE -FFOSE-) inició este martes una serie de medidas en el marco del conflicto que declararon a inicios de esta semana en reclamo de ingreso de personal.

Una de las primeras medidas tuvo lugar en la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, encargada de suministrar el agua para toda la zona metropolitana.

¿Qué implican las medidas tomadas hasta el momento? No tomar turnos los fines de semana ni realizar horas extras. No obstante, los trabajadores han manifestado en varias oportunidades que no está en riesgo el normal suministro de agua para Montevideo y Canelones.

En tanto, desde el directorio de OSE se trasladaron hasta la planta para evaluar la situación y mantuvieron una reunión con el sindicato.

“Estamos con un déficit hídrico muy grande, la emergencia continúa. Y cualquier problema sindical no íbamos a permitir tampoco que pudiera tener un riesgo el suministro. Pero no fue así. Ellos se comprometieron a que el suministro va a seguir corriendo”, afirmaron desde OSE.

En diálogo con Telemundo, el presidente de FFOSE había dicho que a la empresa estatal "no ingresa gente desde 2018". Y que eso se ha traducido en que desde ese año hasta la actualidad "se han perdido más de 1.000 funcionarios". Con eso, desde el sindicato afirmaron que todo el sistema político respalda una cifra: que en OSE faltan 500 funcionarios "para llegar a la dotación mínima".

De ese total, señalan que 150 se necesitan solo en Aguas Corrientes.

No obstante, desde el directorio indican que el problema de falta de personal no es del actual gobierno. “Este déficit de 1.000 funcionarios viene de los gobiernos anteriores. Ahora está por terminar un llamado de 100 funcionarios de OSE, más de 30 de cupos afro, más 32 de personas con capacidades diferentes”, agregaron.