Constitucionalista sobre pintada en honor a Larrañaga: "Nos tenemos que inclinar por lo que ampara la libertad de expresión"

Dos expertos en Derecho Constitucional tienen visiones distintas sobre la pintada que sentencia "Hay orden de no aflojar" en una dependencia policial.

El catedrático de Derecho Constitucional y ex decano de Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Martín Risso, reconoció que "hay argumentos para los dos lados: para sostener que se está violando esta norma y para sostener lo contrario".

Sin embargo, dijo que cuando se encuentra con "casos muy dudosos" hay que inclinarse por "la solución que ampara la libertad, la libertad de expresión, de pensamiento, de comunicación del pensamiento de las personas, de los funcionarios públicos". "Con muchas dudas, reconociendo que es altamente discutible este tema, yo me inclinaría a pensar que no veo en la situación actual, ninguna violación a ninguna disposición constitucional", afirmó Martín Risso.

El experto aseguró que "hay dos disposiciones constitucionales" que tienen que ver con la discusión sobre la pintada en la dependencia policial. "Una es la que prohíbe en los lugares de trabajo cualquier actividad proselitista. Me parece claro que en este caso no estamos ante una actividad proselitista, que trate de ganar adeptos para una causa, como puede ser recoger firmas para un referéndum", indicó Risso.

La otra disposición a la que hace referencia es la que establece varias prohibiciones para algunos funcionarios, entre los que están los policiales. "Termina diciendo: 'y realizar cualquier acto público o privado de carácter político'. Acá es donde viene el problema, si estamos ante un acto de tipo político", afirmó. "Estamos ante un esquema verdaderamente discutible. Una orden, una consigna: 'protejamos a los ciudadanos', 'combatamos la delicuencia', no puede ser me parece a mí un acto político, si no una consigna válida dentro de una fuerza policial", agregó.

Por otro lado, el constitucionalista Ruben Correa Freitas manifestó una posición distinta a la de Martín Risso con respecto a la pintada que realizaron policías en honor a Jorge Larrañaga.

Correa Freitas dijo que la decisión de pintar o no una frase en homenaje a alguien, depende exclusivamente al mando superior, en este caso el Ministro del Interior y el Presidente de la República.

"Nos encontramos con una frase que la utilizaba mucho el ministro Larrañaga, pero que según se afirma es una frase que en realidad pertenece a Aparicio Saravia, líder del Partido Nacional. Entonces, indudablemente, estamos con un tema político de por medio", afirmó Correa Freitas.

"Son temas en los cuales hay que ser muy cuidadosos. Hay disposiciones muy claras de la Constitución, la Ley Orgánica Policial y el Código de Ética en la función pública, que imponen determinadas reglas. Entre ellas, la regla fundamental que tenemos que es que de acuerdo al artículo 58 de la Constitución de la República los funcionarios están al servicio de una nación y no de una fracción política y que se prohíbe cualquier tipo de proselitismo", dijo el constitucionalista.