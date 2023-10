"Contraje matrimonio con ella, no con su patrimonio": Sartori volvió a no declarar bienes de su esposa y señala "encarnizamiento" de la Jutep

“Surge de la sentencia de la SCJ que la situación en la que me encuentro no configura omisión y, por tanto, no procede la aplicación de sanción alguna, debiendo procederse al archivo de estas actuaciones”, afirma el legislador.

El senador nacionalista Juan Sartori respondió a la intimación que le hizo la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que entregase la declaración jurada de los bienes de su esposa: insistió con que no tiene la obligación de hacerlo, pidió que el tema se cierre y señaló “encarnizamiento” con su caso.

El plazo que dio la Jutep al senador para que presente la información sobre el patrimonio de su esposa vencía este viernes, y Sartori respondió por escrito el jueves.

El directorio de la Jutep decidió en setiembre notificar a Sartori que tenía que presentar los balances de las empresas en las que tiene acciones. Para ello, el legislador tenía un plazo de 15 días hábiles, "bajo apercibimiento de declaración de omiso y todas sus consecuencias", según constaba en la resolución que obtuvo Telemundo. También había resuelto por unanimidad intimarlo a presentar la declaración jurada de su esposa. El directorio se había reunido días después de que se conociera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que obliga al senador del Partido Nacional a presentar la declaración jurada de su esposa.

Luego que se conociera la definición de la SCJ, Sartori se expresó públicamente: "No puedo ni voy a obligar a mi esposa, con la que tengo separación de bienes, a que presente nada". Además, tildó de "arcaico" el fallo y contó que tiene separación de bienes con Ekaterina Rybolovleva.

Y en su escrito de las últimas horas, Sartori insiste con ese argumento: “Surge probado de autos que en tiempo y forma presenté la declaración jurada de bienes e ingresos prevista en la ley, señalando expresamente que mi estado civil es casado con separación de bienes, acto jurídico celebrado en el exterior”.

“Manifesté con transparencia y buena fe que desconozco el patrimonio de mi esposa, habiendo contraído matrimonio con la persona y no con el patrimonio de esta, el cual desconozco, al que no tengo acceso y que, por ende, no estoy en condiciones de informar en la medida que mi cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia”, agrega.

“Me consta que varios legisladores y muchos funcionarios alcanzados por la Ley Nº17.060 y sus modificativas, se encuentran en igual situación sin que se haya verificado un similar encarnizamiento como el que manifiestamente se viene dirigiendo hacia mi persona”, apunta Sartori.

Con este Sartori afirma que su conducta “no merece reproche jurídico” por encontrarse en “una situación de imposibilidad total, invencible y absoluta de brindar los datos correspondientes a la información patrimonial” de su cónyuge.

“Surge de la sentencia de la SCJ que la situación en la que me encuentro no configura omisión y, por tanto, no procede la aplicación de sanción alguna, debiendo procederse al archivo de estas actuaciones”, concluye.

Días atrás, la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo informó que el artículo 16 de la Ley 17.060 -con la redacción dada por el 16.797- establece que la Jutep intimaría a Sartori y le daría 15 días hábiles para presentar la declaración jurada de su esposa. "Si no lo presenta se considera omiso, la Jutep ahí tiene que notificar al organismo; en este caso al Parlamento", djo en aquel entonces.

"Ahí el Parlamento va a tener que cumplir procedimiento porque es un funcionario que cometió una falta grave y va a entrar en la lista de omisos que publica la Jutep", continuó. "Después de eso también tiene el tema de la retención del 50% del sueldo, que eso lo establece la ley. Y hay una parte final -el enciso final del artículo 16- que se plantearía al momento del cese", recordó.

"El final del artículo 16 lo que plantea es que el funcionario público al momento del cese tiene que presentar también declaración jurada, si omite presentarla en ese caso no va a poder presentarse a ninguna función pública", remarcó.

El texto completo presentado por Sartori a la Jutep:

"Deberían dejar de gastar energía en ensañarse conmigo"

Luego de que se hiciese pública la respuesta de Sartori, el legislador se expresó este viernes a la mañana en redes sociales.

"La JUTEP debe acatar a la SCJ, que fue clara en su sentencia: "no procede la aplicación de sanción alguna" por no presentar la declaración de mi cónyuge. Mi declaración jurada personal fue presentada COMPLETA. Y señalé expresamente la separación de bienes con mi esposa, sobre la cual no tengo ningún poder. Mis descargos fueron presentados formalmente en la JUTEP esta semana", apuntó.

"Deberían dejar de gastar energía en ensañarse conmigo y concentrarse en los más de 800 omisos que hay en el Estado", agregó.