Controladores aéreos acatan la esencialidad decretada por el gobierno, pero consideran que es "ilegal" para este caso y buscarán anularla

Además, denuncian “el incumplimiento por parte del Ministerio de Defensa de los Convenios Colectivos (CC) vigentes, de las obligaciones legales que le corresponden en materia laboral y salarial, así como las condiciones de trabajo precarias e inseguras en las que se desarrolla” su actividad.

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo (Actau) comunicó en la noche del martes que decidió “acatar la resolución de esencialidad de los servicios de control de tránsito aéreo” que fue decretada por el gobierno, por lo que suspende las medidas sindicales que implicaban demoras en los despegues.

No obstante, el comunicado de la Actau deja claro que el sindicato no comparte el decreto de esencialidad y considera que no aplica a este conflicto.

“Expresamos nuestro más enérgico rechazo a dicha resolución de esencialidad, por considerarla ilegal ya que en ningún momento las medidas sindicales adoptadas ponen en riesgo la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población tal como lo presupone el espíritu de la aplicación de esencialidad por lo que exigimos su inmediata derogación”, apuntan el comunicado, y agrega: “De las resoluciones emitidas se desprende claramente la voluntad de prohibirnos el legítimo ejercicio del derecho de huelga”.

En ese sentido, indican que tienen presenten la “responsabilidad” que su tarea conlleva para “garantizar la seguridad operacional y la vida”, y es por eso que sus “medidas sindicales siempre han contemplado y contemplarán garantizar la seguridad operacional”.

No obstante, promoverán “todos los recursos legales disponibles ante la organismos competentes, solicitando la nulidad de las resoluciones promulgadas que declaran la esencialidad y vulneran derechos del colectivo de controladores de tránsito aéreo”.

Además, denuncian “el incumplimiento por parte del Ministerio de Defensa de los Convenios Colectivos (CC) vigentes, de las obligaciones legales que le corresponden en materia laboral y salarial, así como las condiciones de trabajo precarias e inseguras en las que se desarrolla” su actividad.

“Esperamos la correspondiente convocatoria por parte del MTSS de la mesa de negociación en carácter urgente a efectos de encontrar soluciones de fondo para el cumplimiento del Convenio Colectivo de diciembre de 2022. Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo y la negociación colectiva como medio fundamental para la solución de los conflictos”, concluyen.

El conflicto de los controladores aéreos viene de larga data. Y solo en el último mes ha tenido varias idas y vueltas, con levantamiento y vuelta a poner sobre la mesa de medidas sindicales que incluyen la no autorización de despegues en determinados días y horarios.

El pasado 7 de julio, el Ministerio de Defensa ya había solicitado que se declare la esencialidad de los controladores aéreos. En esa oportunidad el pedido no avanzó debido a que las partes negociaron.