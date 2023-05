"Correspondería suspender a Penadés del Partido Nacional y pasar el caso a la comisión de ética", dijo Gandini

Sobre el desafuero, el senador consideró que "debería salir por unanimidad".

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini consideró que su correligionario Gustavo Penadés debería ser suspendido en su calidad de afiliado al partido mientras atraviesa una causa judicial que lo tiene como indagado por al menos ocho denuncias de abuso sexual de menores en su contra.

"Tenemos un protocolo, lo que debería pasar es que el lunes cuando se reúne el directorio analice la nueva circunstancia -el anuncio que se va a pedir el desafuero- y correspondería suspenderlo en su condición partidaria, en su condición de afiliado al partido, y pasar todos los antecedentes a la comisión de ética, que se reunirá en la semana y verá cómo actúa", dijo a Telemundo Gandini.

Actualmente Penadés está en licencia de sus actividades en el partido y en sus cargos en la convención nacional, la convención departamental y la secretaría de asuntos internacionales.

En caso que exista una sanción penal contra el legislador, Gandini adelantó que se debe manejar una "separación del partido", es decir, la expulsión.

Sobre el desafuero, consideró que "debería salir por unanimidad". "(Con la unanimidad) aceptaríamos un concepto sobre los fueros: son una protección del cuerpo hacia su integración para que pueda funcionar y no la inmunidad para hacer lo que se quiera", señaló.

Por último, consultado si dado los años compartidos en el partido con Penadés no tenía sospecha de alguna presunción de delito como del que se lo acusa, Gandini lo descartó de plano: "Por supuesto que no, al contrario, a todos nos sorprende. Por cercanía todos conocíamos su orientación sexual, pero no tiene nada que ver".