Corte Electoral exhorta a la población a sacar la credencial cívica; el 15 de abril se cierra el período

Después de esa fecha las personas "no pueden sacar la credencial ni participar de ningún acto eleccionario" hasta después de mayo de 2025.

La Corte Electoral funcionará lunes, martes y miércoles de Semana de Turismo para que quienes aún no sacaron la credencial cívica puedan hacerlo.

"Estamos instando a todas las personas que todavía no tiene credencial que vayan a hacer el trámite, no hay agenda y los horarios de oficina son de 10:00 a 15:30", dijo a Telemundo Mary López, presidenta de la Junta Electoral de Montevideo.

A su vez, comentó que hay algunos departamentos del interior que comienzan a atender a las 8:30 y que la información está en la página web de la Corte.

Quienes cumplan 18 años antes del 11 de mayo de 2025 están en condiciones de sacar la credencial cívica. Son algo más de 20.000 personas y necesitan un documento con foto más la partida de nacimiento.

"Si la partida de nacimiento tiene los mismos datos actuales de la persona no pierde vigencia. Por ejemplo, si la persona hoy no puede sacar una partida, capaz que tiene una partida antigua que tiene sus datos. Entonces, con esa partida pueden ir a hacer el trámite, para otros trámites pierde vigencia, para la credencial no", apuntó López.

El 15 de abril se cierra el período y quienes no saquen la credencial, no podrán votar. Por eso la Corte insta a cumplir el compromiso lo antes posible.

"La mayoría de la población no entiende que hay un fin de período. La inscripción es hasta el 15 de abril y los trámites interdepartamentales el 30 de abril", señaló la presidenta de la junta.

Por último, remarcó que después del 15 de abril las personas "no pueden sacar la credencial y no pueden participar de ningún acto eleccionario" hasta después de mayo de 2025.