Corte Electoral registró 12 partidos nuevos y hay 23 anotados para participar en las internas; se trata de un número sin precedentes

La Corte Electoral registró 12 partidos nuevos, por lo que hay 23 anotados para participar en las internas del próximo 30 de junio, un número sin precedentes. El 1º de abril cerró el padrón electoral para las internas: hay 2.766.323 habilitados para votar.

El Partido Constitucional Ambientalista, del diputado Eduardo Lust; Identidad Soberana, que tiene entre sus autoridades al abogado Gustavo Salle; y Devolución, de exintegrantes del Partido de la Gente; son solamente tres ejemplos. “Históricamente, Uruguay lo que tenía era una gran fragmentación dentro de los partidos, verdad”, expresó este jueves a Telemundo el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena.

“Y siempre surgieron, siempre hubo otros partidos; no tantos como en la elección pasada y en esta en particular”, agregó. Para las próximas elecciones internas, del 30 de junio, están habilitados 23 partidos políticos; de ese total, 12 son nuevos.

“Uno leyendo los programas de principios, lo que intuye, lo que uno ve, sí, es que hacen foco en temas específicos, la mayoría de ellos, verdad”, sostuvo Garchitorena. La cantidad de partidos registrados para participar en las internas viene en aumento desde 2009; aquel año hubo ocho; en las internas de 2014 hubo diez; y en las pasadas de 2019, 15.

Los partidos están obligados a presentar por lo menos 500 candidatos a sus órganos nacionales y departamentales, y obtener al menos 500 votos para mantener el registro; de no conseguirlo, no pueden participar en las siguientes etapas del ciclo electoral. “Todo partido que quiera participar en esas elecciones tiene necesariamente que participar en la elección interna; aunque no tenga competencia interna, verdad”, señaló.

“O sea que por eso es necesario que, aún aquellos que no tengan 18 años hoy, pero que los cumplan al 11 de mayo del año 2025, se inscriban antes o al 15 de abril de este año”, cerró.