Cosse a Lacalle: "Me gustaría que estuviera tan preocupado por bajar los impuestos como está por la tasa de inflamables"

"Yo me pregunto si este presidente no sabe que le subió dos puntos de IVA toda la población cuando asumió", cuestionó la jerarca.

Sigue la polémica por la iniciativa de la Intendencia de Montevideo de crear el impuesto a los inflamables. Este lunes, la intendenta Carolina Cosse, le respondió al presidente Lacalle Pou y dijo que se debe "preocupar" en devolver los dos puntos de IVA "que le quitó a la población".

"Me gustaría que el presidente estuviera tan preocupado por bajar los impuestos como está por el tema de la tasa de inflamables. Yo me pregunto si este presidente no sabe que le subió dos puntos de IVA a toda la población cuando asumió", expresó la jerarca en rueda de prensa.

"En vez de preocuparse por la tasa de inflamables, que a lo sumo podría afectar en un quinto de peso por litro, por qué no se preocupa de devolver los dos puntos de IVA a toda la población cosa que quitó cuando asumió el gobierno", remarcó.

Cosse espera que esto no sea "otra cortina de humo" para distraer las cosas importantes. "Que se preocupe de lo importante y nos deje a nosotros el cuidado de la ciudad", señaló.

A su vez, aseguró que "no es verdad" que el gobierno baja impuestos y la gobierno de Montevideo los sube, como dijo el presidente en su visita a La Charqueda donde participó la inauguración de un puente entre Rocha y Treinta y Tres. "En cuanto asumió, el gobierno lo primero que hizo fue subirle los impuestos parejos a todo el mundo", afirmó.

Lacalle dijo también que el impuesto está "traído de los pelos" y la intendenta respondió que "lo que no está traído de los pelos es esta cortina de humo que están armando".