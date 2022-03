Cosse a los indecisos: "No te dejes engañar con el voto en blanco, si no te definiste, anulá el voto"

"Nosotros juntamos una enorme cantidad de firmas para que la gente tuviera la oportunidad de estar indecisa", aseguró la intendenta de Montevideo.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, apuntó a los indecisos de cara al referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración y pidió que las personas en esa situación anulen el voto.

La última encuesta de Equipos marcó que hay un 28% de indecisos, cifra muy alta a falta de dos semanas para la consulta popular.

Durante un acto en el Prado de Montevideo este sábado, Cosse habló con Telemundo y señaló que para muchas personas "no es una decisión fácil", dado que serán "todos legisladores por un día".

"Nosotros juntamos una enorme cantidad de firmas para que la gente tuviera la oportunidad de estar indecisa. Si las personas no llegan a una definición, que es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el voto en blanco. Votar en blanco es votar en no. Si no te definiste, votá una papeleta del Sí una del No y anulás el voto", expresó.

Cosse remarcó que la ley genera un "cambio sustancial y negativo para el Uruguay de los hijos y nietos", y reiteró: "Si no te decidís, no te dejes enredar en el voto en blanco. Elegí ambas, juntas al sobre y chau".