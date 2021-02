Cosse aseguró que la inundación que se dio en la UAM se debió a la obstrucción momentánea de uno de los desagües

La intendenta de Montevideo aseguró que el problema ya fue solucionado.

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana, conocida como UAM, está previsto que se inaugure en menos de dos semanas, pero a raíz de las últimas lluvias se registraron inundaciones en sectores del edificio principal.

Al respecto la intendenta de Montevideo aseguró que no existe preocupación por este episodio, ya que se trató de una obstrucción puntual que se resolvió y no existen problemas estructurales en la obra.

"No tenemos preocupación al respecto, la UAM es una obra que se está terminando. Es una obra enrome de miles de metros cuadrados de construcción. Les pedí un informe pero el presidente de la UAM me adelantó que se trató de que un pluvial se tapó y hubo un exceso de agua en la parte de afuera y ya está solucionado. No es un tema estructural, para nada", explicó la intendenta.