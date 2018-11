Cosse continuará al frente del Ministerio de Industria hasta que comience su campaña, posiblemente después de diciembre

La ministra dijo que esto es lo que tiene planeado hacer, salvo que el presidente le pida que deje el cargo antes.

Esto fue lo que dijo Carolina Cosse tras ser proclamada como precandidata por el Plenario del Frente Amplio:

“Voy a estar hasta que el presidente me pida que me vaya, como corresponde. Mientras él no me lo pida y mientras no empiece a hacer campaña, a la cual le voy a dedicar el 100% de mi energía, voy a seguir trabajando como ministra. Cuando decida hacer campaña voy a renunciar porque no creo que sea compatible poner el 100% de mi energía en una campaña y trabajar como ministra en un gobierno. Seguramente eso será después de diciembre, si el presidente no lo decide antes”.