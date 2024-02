Cosse criticó a Lacalle por sus dichos sobre Venezuela: "No hay que meterse con los temas internos de los pueblos"

Además, la intendenta cuestionó el momento en que "apareció" el fallo sobre Pluna: "Se ve que en Carnaval se pusieron creativos".

La intendenta de Montevideo y precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, apuntó al presidente Luis Lacalle Pou por manifestarse acerca del régimen venezolano y tildarlo de dictadura.

Consultada sobre el cruce del mandatario con la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez, respondió: "Me parece lamentable. Yo defiendo fuertemente la autodeterminación de los pueblos. Quiero para el Uruguay lo mejor y que nadie se meta en los asuntos internos del Uruguay, por eso no me meto en los asuntos internos de otros países. Me parece lamentable que haya cruces de palabras entre personalidades con responsabilidad de distintos países. Lo siento como un dolor hacia Uruguay que se metan con Uruguay. No hay que meterse con los temas internos de los pueblos que los tienen que resolver ellos", aseveró Cosse.

La dirigente del Frente Amplio consideró que Lacalle no debió expresarse acerca de la situación en Venezuela porque "hay que ser respetuoso".

"Cuando uno tiene una investidura uno no habla por uno, habla por el país. Tabaré (Vázquez) siempre decía eso, que se lo había explicado Mitterand (François, expresidente francés): 'Cuando hablo yo, habla Francia'. Por eso hay que ser cuidadoso con las cosas que se dicen", declaró.

“Me parece lamentable que haya cruces de palabras entre personalidades con responsabilidad de distintos países”, dijo Cosse sobre polémica entre Lacalle y Delcy Rodríguez. “Qué casualidad que en 72 horas aparecen Pluna, Ancap y Venezuela. Distrae de temas importantes?”, agregó pic.twitter.com/VLd0Jt5bGs — Telemundo (@TelemundoUY) February 14, 2024

Consultada sobre si se solidarizaba con Lacalle por los agravios de Rodríguez -lo tildó de "lacayo" de Estados Unidos-, Cosse lo descartó: "Me solidarizo con el pueblo de Uruguay y con su derecho a ser dueño de su destino".

Pluna

La intendenta también fue consultada sobre la condena de US$ 30 millones contra el Estado uruguayo por el cierre de Pluna y lo consideró "una mala noticia" y "un gran dolor".

"Todos los gobiernos tuvieron que ver con esto. No conozco los detalles del juicio", dijo. Ningún partido político se puede hacer el distraído en esto porque la venta fallida de Varig surgió mucho antes de los gobiernos del FA que fue el comienzo de un derrotero rumbo al fallo total. No me voy a poner en detalles porque es una historia larga que no conozco al detalle", reflexionó sobre el proceso de cierre de Pluna.

Además, la intendenta especuló sobre el momento en que se conoce la noticia. "Qué casualidad que en estas últimas 72 horas... yo en las casualidades mucho no creo. Empiezan a aparecer sobre el tapete Pluna, Venezuela, alguna otra cosa más. Qué casualidad que aparece este ramilletito de cosas. Se ve que en Carnaval se pu sieron creativos", lanzó, sin especificar a quién apuntaba.

¿El Frente Amplio debe hacer autocrítica? "Este tema no le corresponde solo al Frente Amplio. El FA ha hecho autocrítica hasta de perfil. De autocrítica ya está, ya hicimos, ya aprendimos, ahora a construir", respondió.