Cosse dijo que "adhiere" a declaración del FA en respaldo a Orsi frente a denuncia: "Ahora hay este dato nuevo y voy a respetar a la Justicia"

"Espero que no sea parte de la campaña. Sería muy malo", dijo la precandidata.

La precandidata Carolina Cosse dijo este miércoles que "adhiere completamente" a la declaración que realizó horas atrás el Frente Amplio en respaldo al también precandidato Yamandú Orsi tras la denuncia pública -y ahora judicial- respecto de una presunta agresión contra una trabajadora sexual trans en 2014.

"El Frente Amplio ya hizo una declaración a la cual adhiero completamente", dijo en primera instancia Cosse este miércoles durante una visita al departamento de Salto.

"Ahora hay una denuncia presentada, en los ámbitos que corresponden, que son ámbitos que tienen garantías para todo el mundo y por tanto, sobre ese tema está en manos de la Justicia, no voy a hacer más declaraciones. Es lo que corresponde que haga", cerró.

Consultada nuevamente, sumó: "Yo respeté los tiempos del compañero, hable por teléfono con él después que hizo declaraciones. Ahora hay este dato nuevo (la denuncia), que está en la Justicia y voy a respetar a la Justicia, como siempre, creo que es el ámbito que da garantías para todo el mundo".

¿Considera que es una denuncia falsa como parte de la campaña electoral? "Espero que no sea parte de la campaña. Sería muy malo".

La denuncia

Una mujer trans de 42 años se presentó ante la Policía en la madrugada de este miércoles para denunciar a Orsi por una presunta agresión física sucedida en 2014, de acuerdo a lo que informó este miércoles Montevideo Portal y confirmó más tarde Fiscalía General de la Nación. La mujer -trabajadora sexual- acusa al exintendente de Canelones de haberle dado un cabezazo luego de que él contratara sus servicios.

Esto ocurre tras las afirmaciones en redes sociales de la militante nacionalista Romina Celeste, quien acusó a Orsi de haber golpeado a una mujer trans.

En su relato, la mujer explicó que cuando se dio la presunta agresión no identificó a su atacante. Sin embargo, apuntó que ahora sí lo hizo y que tiene intenciones de iniciar acciones penales: “En ese momento no sabía quién era, ya que no era una persona pública, lo reconocí hace muy poco, ya que comenzó con una campaña política. Quien me agredió es el señor Yamandú Orsi”. El ahora precandidato frenteamplista fue intendente de Canelones por dos períodos: entre 2015 y 2020, y entre 2020 y 2024.

Hacía dos meses, contó ante la Policía, se había sometido a una cirugía estética en la nariz, por lo que tras la presunta agresión acudió al Hospital Pasteur para que le revisaran la herida. “El médico que me atendió me dijo que aparentemente se había quebrado la prótesis, que debía concurrir a mi cirujano. Cuando concurrí a mi cirujano, me confirmó que el golpe que recibí había quebrado mi prótesis y que si quería arreglarla debía abonar US$ 800 para volver a operarme y arreglar el daño, cosa que no pude realizar en ese momento por un tema económico”, indicó.