Cosse dijo que "con mucho gusto y tranquilidad" declarará ante la Justicia por Antel Arena

La intendenta de Montevideo aseguró que no tiene "ninguna estrategia" y que está "absolutamente tranquila con todo lo que fue el proyecto".

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que declarará con "mucho gusto y con mucha tranquilidad" cuando la Justicia la convoque. El País informó este martes que el fiscal especializado de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, retomará la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del Antel Arena y tiene previsto convocar como indagada a la jefa comunal la próxima semana.

Consultada por la prensa, esa tarde, Cosse manifestó sorpresa porque se enteró a través del matutino sobre la convocatoria, que todavía no se concretó.

"Lo primero que quiero expresar es mi extrañeza. Verdaderamente estoy extrañada porque hoy de mañana me desperté y me enteré por un medio de que iba a ser citada. No estoy muy segura de que contribuya en el marco del debido proceso en el Uruguay; o sea, enterarse por un medio de algo de ese estilo. Tampoco creo que yo lo merezca, como creo que no lo merece cualquier ciudadano", dijo en rueda de prensa, cuyo registro divulgó Radio Universal.

La jefa comunal desestimó la denuncia que presentó el directorio de Antel el año pasado, así como el informe de la consultora Ecovis en la que el oficialismo se basó para señalar presuntas irregularidades, al que varias veces tildó de "pseudoauditoría de un militante herrerista".

El estadio polivalente se ideó y comenzó a construir cuando Cosse presidía la empresa estatal de telecomunicaciones.

Sobre su comparecencia ante el fiscal, Cosse aseguró que no tiene "ninguna estrategia" y que está "absolutamente tranquila con todo lo que fue el proyecto". Además dijo que trabajaron cientos de profesionales de distintos rubros y también respaldó "todo el trabajo realizado y la seriedad" que tuvieron mientras lo hicieron.