Para Cosse definición de Ejecutivo sobre inflamables "es un castigo más" a la IMM; "lo va a arreglar con las multas que pone", dijo Gandini

El senador nacionalista Jorge Gandini, se refirió este miércoles a la decisión de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, de no crear el impuesto a inflamables y dijo que era "una crónica de muerte anunciada".

"La tasa fracasó y el impuesto también. Se habrá dado cuenta que ponerle un impuesto a todos los uruguayos, vivan donde vivan y encareciendo el combustible, para las arcas de Montevideo es absolutamente injusto e inconstitucional", expresó el legislador en rueda de prensa.

Gandini agregó que el impuesto "iba a ser levantado" en Diputados por el recurso del Poder Ejecutivo, medida anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou días atrás. "Antes de perder ese partido se retiró a tiempo. Mejor, así no discutimos más del tema y no aumenta el combustible", indicó.

Cosse aseguró que esta definición del Poder Ejecutivo "es un castigo más" a la Intendencia de Montevideo y señaló que se quedan "sin la posibilidad de US$ 10 millones para la estrategia de limpieza"

Ante esto, Gandini remarcó que "la intendencia tiene US$ 700 millones, US$ 10 millones no le mueve la aguja". "Lo va a arreglar con las multas que nos pone, el equilibrio lo encuentra", subrayó.