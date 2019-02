Cosse dijo que los precandidatos del Frente Amplio no necesitan debatir: “si tenemos que discutir nos sentamos a hablar”

La precandidata frenteamplista aseguró que los encuentros con militantes son "un soplo refrescante de esperanza para seguir caminando hacia el futuro".

La ex ministra Carolina Cosse se refirió a los encuentros que los precandidatos de la coalición de izquierda están haciendo con militantes: “La verdad es que estos encuentros son maravillosos porque son encuentros de reflexión, de franqueza, de seguir construyendo la unidad que es la esencia del Frente Amplio y es nuestra gran fortaleza. Siempre discutiendo los temas importantes para el país pero mucho más que discutir trabajando par que el país siga avanzando. Yo cuando vengo a los comité siento un gran respeto de todos mis compañeros, un gran apoyo y sobre todo las ganas de seguir avanzando. La verdad es que es un soplo refrescante de esperanza para seguir caminando hacia el futuro”.

Sobre la posibilidad de debatir con el precandidato nacionalista Luis Lacalle, dijo: “Sí, debatiría con Lacalle Pou. Pero no es el momento, estamos preparándonos para las internas. Estas son unas internas que no son entre los candidatos del Frente Amplio, sino para el Frente Amplio. Los cuatro candidatos estamos trabajando para el Frente Amplio y el Frente Amplio va a crecer, la participación va a aumentar y vamos a seguir andando”.

Cosse dijo además que no debatiría con los demás precandidatos dentro de su fuerza política: “No lo necesitamos, tenemos al Frente Amplio. Si nosotros tenemos que discutir algo nos llamamos por teléfono, nos sentamos en una mesa y lo resolvemos. No tenemos que andar debatiendo en público, no lo necesitamos porque somos frenteamplistas”.

Y además agregó que el debate no aportaría a la unidad del partido. “El Frente Amplio en su creación ya es un acto de unidad inédito en la política mundial y se ha conservado 48 años en unidad y tiene para muchos años más, es su característica inherente. Es constante el proceso de renovación del Frente Amplio, así como el Dr. Tabaré Vázquez fue parte de un proceso de renovación y llevó al Frente Amplio a la victoria, así han habido procesos de renovación constantes. Nosotros somos parte de ese proceso, no es un mérito nuestro, es un proceso del Frente Amplio”.