Cosse dijo que no le parece "que sea sano" para el FA "manejar una danza de nombres" para presidir el partido

"Podés poner al rey de Siam de presidente del Frente Amplio pero si el Frente Amplio no está movilizado y activo, no sirve para nada", expresó

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, señaló este miércoles que no le parece "que sea sano" para el Frente Amplio "manejar una danza de nombres" de candidatos para presidir la fuerza política. Agregó que si bien le parece "muy importante quién presida" el partido, no cree que sea "determinante".

"Podés poner al rey de Siam de presidente del Frente Amplio pero si el Frente Amplio no está movilizado y activo, no sirve para nada", expresó la intendenta en declaraciones recogidas por Radio Monte Carlo. En ese sentido, apuntó que "lo más importante es que el Frente, que somos todos, dejemos de mirarnos el ombligo y miremos lo que tenemos que mirar". Y profundizó en este concepto: "A veces me parece que la estructura del Frente Amplio se deja llevar por discusiones entre cúpulas".

Además, la jerarca dijo que la gente, que es "nuestra fuerza", "está más frenteamplista que nunca, más propiciadora del diálogo y de la reflexión que nunca", y aseveró: "Yo tengo una gran confianza en eso".

Consultada por la eventual candidatura de Fernando Pereira, actual presidente del Pit-Cnt, para presidir el partido, Cosse dijo: "La verdad es que no quiero participar de un manoseo de nombres". Agregó: "Que los organismos del Frente Amplio definan las candidaturas y después vemos".