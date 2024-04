"Como todos los uruguayos, las cosas a su tiempo, el que se precipita, se precipita", expresó.

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse, dijo que no tiene una decisión tomada respecto a si votará o no en un eventual plebiscito sobre la seguridad social.

"Yo firmé porque la propuesta era del Pit-Cnt y para que el pueblo decidiera. Se van a tener que llegar a las firmas, después empezará un proceso de discusión que cuando inicie participaré como una uruguaya más", apuntó Cosse en rueda de prensa.

Hasta este martes, el Pit-Cnt había recolectado 246.527 firmas para habilitar el plebiscito. La Constitución establece que es necesario presentar la adhesión del 10% del padrón electoral, unas 270.000 personas.

El plazo finaliza el 27 de abril, cuando falten seis meses para las elecciones nacionales. En caso de alcanzar las firmas, la decisión será puesta a consideración de la ciudadanía con una papeleta en los comicios del 27 de octubre.

Consultada sobre si va a votar o no, Cosse señaló que cuando va a tomar una "decisión importante" es "muy meticulosa" en tener toda la información. "Tengo equipos grandes y cuando me preparan un documento sobre algo pregunto, repregunto, me informo muy bien; me lleva tiempo tomar posición, voy a esperar que llegue el momento para expresarme y mientras tanto estaré estudiando", añadió.

Por último, ante la pregunta de si la decisión no la tiene tomado, la precandidata respondió: "Sí, se puede decir. Como todos los uruguayos, las cosas a su tiempo, el que se precipita, se precipita".