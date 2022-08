Cosse dijo que Raffo tiene "visión limitada" de la IM y pidió ser coherente; "coherencia es no gastar más de lo que se tiene", respondió la integrante del PN

Las diferencias por el presupuesto de Tv Ciudad fueron el origen de una nueva polémica entre la intendenta y la dirigente nacionalista.

La semana pasada, la presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, cuestionó a la Intendencia de Montevideo por invertir “la misma cantidad de dinero en Tv Ciudad que en el mantenimiento de las calles de todo el departamento".

Este lunes, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue consultada en la radio M24 sobre los dichos de Raffo.

“Mi respuesta es la realidad. Una ciudad es una cuestión muy compleja. No es una lista de columnas de una planilla de cálculo. Es una cosa compleja, donde pasan cosas al mismo tiempo. Salís de tu casa y apenas ponés un pie en la vereda empezás a tener un intercambio con los demás y con la ciudad. La ciudad tiene que ver con cuestiones como el estado de las veredas, las calles, la limpieza, la limpieza del aire, pero también tiene que ver con cómo están los espacios públicos, cuál es la relación de las personas con el espacio público, tiene que ver con una construcción cultural. Es cultura, convivencia, relacionarse con los otros. Es un asunto complejo, maravilloso”, dijo Cosse, y agregó: “La intendencia tiene una parte importante de responsabilidad en todas estas cuestiones de cultura, información, y eso es parte también de la acción de la intendencia. No hay que poner falsas dicotomías, es esto o esto. Es la integralidad, hay que hacer las cosas bien”.

En ese sentido, además, consideró que la de Raffo es una “visión muy limitada”. Y llamó a “ser coherente”. “Al no haber tenido el préstamo del BID en tiempo y forma y tener que empezar de vuelta, se atrasa una gran cantidad de reparación de calles. Gran parte de los problemas de las calles tienen que ver con problemas de mantenimiento de saneamiento. Y en el proyecto inicial teníamos varios ítems, en particular de la Red Arteaga. A veces vos ves un pozo en la calle y es un problema de saneamiento. Entonces, hay que ser coherente”, dijo Cosse, en alusión al préstamo para saneamiento y limpieza que los ediles nacionalistas no acompañaron en la Junta Departamental.

Este lunes en la tarde, por su parte, Raffo respondió a las consideraciones de Cosse.

“La intendenta Cosse dice que hay que ser ‘coherente’. Coherencia es no gastar más de lo que se tiene y administrar con seriedad el dinero que pagamos todos los montevideanos”, escribió Raffo en su cuenta de Twitter, y señaló varios aspectos que, a su entender, demuestran “la falta de coherencia de esta administración”.

“En la rendición de cuentas 2021 la administración Cosse informa que perdió $ 351 millones, lo que se suma al déficit de 2020 y al de otros años y hace que los resultados negativos acumulados sean de $ 3.700 millones. Este mayor gasto no se condice con una mejora en los servicios. Sigue en el debe la limpieza, el arreglo de calles y la iluminación. Sin embargo, el dinero efectivamente asignado por Cosse a estos rubros en 2021 fue menor que el anunciado en el presupuesto quinquenal. Por el contrario, el dinero asignado a áreas que no le cambian la vida a la gente viene en aumento. Se gastaron $ 134 millones en un servicio de prensa y comunicación, un 7% más que lo previsto y se destinaron $ 227 millones a TV Ciudad. Además la intendenta continuó realizando contrataciones directas: desde que asumió, entraron a trabajar en la intendencia 143 personas sin concurso, en la mayoría de los casos con sueldos que superan ampliamente los 100.000 pesos. En conclusión, a la hora de rendirle cuentas a todos los que vivimos en Montevideo, hay que ser coherente”, escribió Raffo.