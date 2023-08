Cosse dijo que ya se retiraron papeleras en "cerca de 100 plazas": "Uno no pone el tarro de basura en el living y los espacios públicos son el living"

La intendenta reconoció que la medida "requiere esfuerzo para las personas".

La intendenta de Montevideo evaluó positivamente el retiro de papeleras en plazas de la ciudad, en el marco de la "nueva estrategia de limpieza" que desarrolla la comuna.

"No tengo número exacto, pero son cerca de 100 la cantidad de plazas de la que retiramos papeleras. Comenzamos con una experiencia donde tomamos micro plazas, espacios públicos muy pequeños y sacamos papeleras, pusimos vegetación. Es parte de la nueva estrategia de limpieza, reforzando la atención en esos lugares", dijo Cosse a Telemundo este martes por la noche durante la inauguración de la nueva iluminación en el parque Prado.

Cosse reconoció que la medida "requiere esfuerzo para las personas", al tener que quedarse "con el residuo que genera cuando está paseando", pero enfatizó: "Eso es construir cultura. Cultura no solo es ir al teatro y saber de música, que es muy importante, cultura es hacer un esfuerzo".

Finalmente, planteó un ejemplo sobre el manejo de residuos en el hogar: "Uno no pone el tarro de basura en el living de la casa. Los espacios públicos son el living de la casa".

A mediados del año pasado la IM se marcó el objetivo de llegar a 300 plazas sin papeleras en 2023. En julio, el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, aseguró que un estudio sobre el tema concluyó que "bajaron como un 40% los residuos en las plazas donde se sacaron las papeleras".

"La percepción de la gente, si bien estadística no es significativa como para afirmarlo, te dice no está peor que antes, no es el caos que se anunció", afirmó.

La medida ha generado críticas por parte de dirigentes de la coalición de gobierno. "Mientras en Montevideo hay un exministro de Industria que tiene la innovadora idea de sacar las papeleras de las plazas, como si eso solucionara la mugre, al lado de una volqueta está una mujer de 24 años que se llama Matilde Antía", dijo este lunes el senador blanco Sebastián Da Silva, destacando la gestión de la alcaldesa del municipio CH.