Cosse: "Es inconstitucional" y "un disparate" artículo de la Rendición que permite denunciar a intendencias por asentamientos

La intendenta de Montevideo advirtió que se presentarán recursos de inconstitucionalidad si se aprueba sin modificaciones. Sin embargo, dijo que tiene "la esperanza de que los parlamentarios de todos los partidos recapaciten".

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que el artículo 207 de la Rendición de Cuentas le parece "un disparate", "no tiene ningún sentido" y podría presentarse un recurso de inconstitucionalidad contra él si el Parlamento no lo modifica.

Este artículo faculta al Poder Ejecutivo a llevar a la Justicia a los gobierno departamentales ante la “omisión” de prevenir la “ocupación de asentamientos irregulares”, aunque se habilitará una posible instancia de conciliación en la Comisión Sectorial de Descentralización. El Congreso de Intendentes había solicitado quitar este artículo, que inicialmente también contemplaba retenciones económicas para las intendencias que fueran omisas.

"Me parece que es un disparate. Es reducir el complejo fenómeno de la generación de un asentamiento al paisaje. Y en realidad los asentamientos son fenómenos que se generan no de un día para el otro, salvo casos excepcionales. Son procesos de años y deshacer ese proceso requiere una fuerte relación institucional y tiempo", dijo Cosse este viernes en rueda de prensa.

La intendenta señaló que la erradicación de los asentamientos no solo implica "sacar a la gente de un lugar y ponerla en otro", sino que "son temas que tienen que ver con la política económica, con la política de trabajo y con la política en general". "Es un fenómeno complejo y me parece en cierta medida muy primario reducir el tema a 'a ver quién tiene la culpa'", sintetizó.

La exsenadora del Frente Amplio dijo que este "es un tema de toda la sociedad" y que "todas las instituciones tienen que trabajar en conjunto, cooperando".

Asimismo, contó que algunos expertos le han asegurado que este artículo es inconstitucional y que, por lo tanto, se presentarán recursos en su contra si se aprueba sin modificaciones. Sin embargo, dijo que tiene "la esperanza de que los parlamentarios de todos los partidos recapaciten". Por eso no sabe ni se ha puesto a analizar de qué forma ni quiénes podrían impugnar el artículo, dijo.

"Creo que para el artículo no hay lugar, no tiene ningún sentido y me parece que en lo profundo lo que hace es buscar un culpable. Y acá de lo que se trata es de buscar una solución al problema. Y el problema no tiene solo una causa estrictamente territorial; tiene que ver con otras causas que tienen que ver con políticas cruzadas y con una realidad que es muy compleja. Lo que tenemos que hacer no es echarnos la pelota de un lado a otro: es trabajar juntos", reafirmó Cosse.