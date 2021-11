Cosse evitará otra vez comparecer presencialmente en la Junta; "se cree impune", dijo coordinador de bancada blanca

Los ediles la convocaron para que brinde explicaciones acerca de la contratación de seis custodios del expresidente Tabaré Vázquez para trabajar en la comuna.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, no asistirá este lunes a la Junta Departamental para comparecer ante la Comisión General, pese a la solicitud de los ediles de la coalición multicolor.

Los ediles la convocaron para que brinde explicaciones acerca de la contratación de seis custodios del expresidente Tabaré Vázquez para trabajar en la comuna. Sin embargo, según supo Telemundo, quienes asistirán serán Olga Otegui, secretaria general de la comuna, el prosecretario Daniel González y el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Jorge Mesa.

Desde la dirección de Información y Comunicación de la comuna indicaron a Telemundo que no tenían información sobre los motivos de la ausencia de Cosse.

"Es evidente que no le gusta el control y por algo no da la cara. Cómo dice el refrán, si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Se cree impune, pero no lo es", escribió en Twitter el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Diego Rodríguez.

La intendenta Cosse anunció que el lunes no concurrirá a la Junta Departamental ante nuestra citación. Es evidente que no le gusta el control y por algo no da la cara. Cómo dice el refrán, “si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer”. Se cree impune, pero no lo es. — Diego Rodríguez (@Diego__RS) November 5, 2021

El llamado a sala está pautado para el lunes a las 15 horas y, según la normativa, la jefa comunal tiene la potestad de designar a otras autoridades del Ejecutivo para que la representen. Ayer, Rodríguez dijo que sería una "vergüenza" si Cosse no se presentaba.

La jefa comunal se encuentra en Madrid, donde participó de la asamblea general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que se lleva adelante este jueves y viernes y volverá al país justamente el lunes, según confirmaron a Telemundo fuentes cercanas a Cosse.

El caso de los custodios y el llamado a sala de junio

Cosse contrató a seis custodios que trabajaron para Vázquez hasta 2020, cuando terminó el segundo mandato del frenteamplista. La información surgió a partir de dos notas de El Observador, una que daba cuenta de la contratación de los excustodios de Vázquez y otra que indicaba que la intendenta ordenó que se apagara el rastreador de dos vehículos oficiales, el de ella y el de su escolta. Los seis funcionarios contratados por Cosse son: Daniel de Souza (su escolta), Sombra da Silva, Nelson Isnardi, Leonel Estévez, José Javier Fabra y Rodrigo Verdier.

Al ser consultada por la contratación de los seis funcionarios, Cosse se defendió: "Parece que fuera culpable de tener los custodios que eran custodios de Tabaré. Sí, están trabajando en la intendencia y tienen tareas asignadas muy importantes. (...) Ellos cuidaron a Tabaré toda su vida, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré"

Es la segunda vez que Cosse no asiste pese a la solicitud de los ediles opositores. En junio fue llamada a sala acusada de usar a la comuna como una plataforma para lanzar una supuesta campaña de cara a las elecciones nacionales de 2024. Ese día Cosse se presentó de forma virtual, en una sesión cargada de situaciones insólitas, como el momento en que el miembro interpelante, Javier Barrios Bove, inició la sesión desde la portería de la Junta.