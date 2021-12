Cosse: "No me preocupa" el color celeste para la papeleta por el No en el referéndum y "todo lo que está bien es el rosa"

"La gente es inteligente y no voy a cuestionar decisiones de la Corte Electoral", aseguró la intendenta de Montevideo.

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse fue entrevistada este domingo en Telemundo. La jefa comunal aseguró que no le preocupa que la Corte Electoral haya seleccionado el color celeste para la papeleta por el No en el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración, luego de que la Comisión por el Sí presentara un recurso bajo el argumento de que es "identitario de nuestra cultura".

"La gente es muy inteligente y yo no voy a cuestionar las decisiones de la Corte Electoral. Como dije, todo lo que está bien es el rosa", aseguró Cosse.

"Lo importante es discutir sobre el fondo del tema, que hay referéndum y que vamos a tener el tiempo de hablar con las personas que no tuvo el Parlamento", agregó.

"No me preocupa" el color celeste para la papeleta por el No en el referéndum, afirmó @CosseCarolina

"La gente es muy inteligente y yo no voy a cuestionar las decisiones de la Corte Electoral. Como dije, todo lo que está bien es el rosa", agregó pic.twitter.com/3B3DjxscGg

— Telemundo (@TelemundoUY) December 12, 2021