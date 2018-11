Cosse no quiso hablar de Envidrio, pero aclaró: “hay que respetar el marco normativo”

Dijo que no quería meterse en el tema pero aseguró que el marco jurídico para ella "es sagrado".

Consultada al respecto de su posición en relación a las indagatorias que se llevan adelante en la justicia y el BPS respecto a las denuncias del uso de trabajo en negro en la cooperativa Envidrio la ministra de Industria Carolina Cosse apuntó:

“Hay que respetar el marco normativo, porque hay que respetarlo. Esa es mi única valoración, no quiero meterme en el tema en concreto porque no tengo los elementos ni me corresponde. Pero en general nuestro marco jurídico para mí es sagrado porque la Constitución y la democracia lo son.