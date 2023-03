Cosse presentó descargos por juicio político; dijo que no va a la Junta Departamental cuando es "para cuestiones histriónicas"

"Ni yo ni la intendencia hemos violado la Constitución en ningún aspecto", afirmó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, presentó este jueves ante la vicepresidenta Beatriz Argimón sus descargos por el inicio de juicio político impulsado por la coalición "multicolor" en la Junta Departamental y en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

"Ni yo ni la intendencia hemos violado la Constitución en ningún aspecto", reiteró la jefa comunal en conferencia de prensa junto a la bancada de senadores frenteamplista, y añadió: "Este intento de generar un juicio político no tiene sustento jurídico (...) y es una gran irresponsabilidad".

El proceso de juicio político se inició en octubre de 2022 por los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado por entender que la frenteamplista no compareció ante la Junta Departamental en varias ocasiones.

Javier Barrios Bove, edil blanco que impulsó la iniciativa, consideró en ese momento que Cosse "ningunea" a la Junta Departamental al "no responder los pedidos de informes", "bloquear" las comisiones investigadoras impulsadas y no asistir a las citaciones al legislativo departamental y hacerse representar.

"Cuando fuimos convocadas a sala (la última vez, que terminó con el juicio político) se llevaban el 100% de los pedidos informes contestados, por lo que el sustento jurídico que obligaba mi comparecencia desaparecía. Estaban el secretario general y el prosecretario. Aun así los ediles que inician esta acción antes de escuchar la información que tanto les preocupaba se retiran de sala después de votar el juicio político, sin interés en escuchar lo que supuestamente les interesaba", dijo la intendenta.

Cosse aseguró que irá a la Junta "cuando sea necesario y sin ningún problema".

"Somos cuidadosos en no generar climas que nadie tienen que ver con la urbanidad. Si el clima es más para cuestiones histriónicas yo no voy a acompañar eso", expresó.

Consultada sobre cómo definía cuándo ir a la Junta y cuándo no, respondió: "Voy a ir las veces que sea necesario y con ánimo constructivo. He ido más de una vez a conversar con comisiones y para eventos. Por supuesto respeto a la institución, no se trata de si quiero ir o no".

Cosse también ha sido criticada en términos similares por otros jefes comunales por no concurrir a algunas sesiones del Congreso de Intendentes.

Al respecto, manifestó: "Nos dividimos el trabajo porque no encontramos la forma de estar en dos lados al mismo tiempo. Mi primer suplente, Mauricio Zunino, ayuda muchísimo y toma la responsabilidad de estar en el Congreso de Intendentes, y el segundo suplente, Federico Graña, me ayuda en el trabajo con los municipios. No estoy en todos lados porque no puedo estar en todos lados. Pero sí mi equipo está en todos lados".