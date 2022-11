Cosse repudió ataque contra inspector y lo atribuyó a la "irritabilidad en la sociedad": "Antes de enojarnos, contar hasta diez"

"Lo primero es gritar, lo primero es enojarse. Tenemos que de todos lados ayudar a bajar un par de cambios en eso", criticó la intendenta de Montevideo.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, lamentó la agresión contra un inspector de tránsito ocurrida este martes en Avenida Italia y Berro. El trabajador sufrió una lesión en su mandíbula y una "afectación psicológica" por el ataque, detalló la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll.

"La violencia es la enemiga de la humanidad y la democracia. Hay que bajar los grados de irritabilidad. Repudio profundamente la violencia en cualquiera de sus formas. La IM está respaldando al trabajador como corresponde", dijo la jefa comunal a la prensa este miércoles.

Interrogada por Telemundo sobre si pensaba proponer cambios en los protocolos de seguridad o implementar cámaras de vigilancia en la ropa de los inspectores, tal como reclama el sindicato, Cosse respondió: "Estamos dispuestos a analizar cualquier propuesta. No nos negamos a nada. Es un tema que nos excede en la medida que tiene que ver con la irritabilidad e inseguridad de la sociedad, que es muy grande. Siempre estamos dispuestos a ayudar".

Seguidamente, volvió a cuestionar el "aumento del grado de irritabilidad de la sociedad": "Lo primero es gritar, lo primero es enojarse. Tenemos que de todos lados ayudar a bajar un par de cambios en eso. No podemos confundir estar en desacuerdo con gritar, eso le hace mal a la democracia. Tenemos que aportar a la convivencia. Antes de enojarnos, contar hasta diez. Eso no quiere decir perder la pasión, no indignarse, no alarmarse".

Tal como fue informado, en los últimos cuatro días se registraron tres agresiones a inspectores. Además de la mencionada en Montevideo, agredieron a una funcionaria en Tacuarembó y a otra en un evento en el Chuy.