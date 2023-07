Cosse respondió a críticas de Delgado por impuesto a inflamables: "Hay una escalada de disparates para distraer" de los problemas del país

"Estamos hablando de que el impacto son diez centésimos de peso o veinte”, afirmó Cosse sobre la afectación del impuesto en el precio de los combustibles.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, defendió este sábado la aplicación de un impuesto a los inflamables y consideró de “disparates” las críticas del gobierno nacional por el tema.

La Intendencia de Montevideo (IM) decidió crear un impuesto para mantener la tasa de inflamables que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la circulación de camiones de combustible. El fallo de inconstitucionalidad fue aplicado a la Tasa de Contralor de la Seguridad y Circulación de Vehículos que Transportan Productos Inflamables que cobraba la comuna a Ducsa, distribuidora de Ancap.

“Era una tasa, se presentó un recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte dijo que tenía que ser un impuesto, y lo convertimos en un impuesto. No tiene impacto sobre el precio del combustible. Estamos hablando de que el impacto son diez centésimos de peso o veinte”, afirmó Cosse al respecto.

Desde el gobierno nacional la medida de la comuna no fue bien vista. "Estamos analizando los servicios jurídicos que si esto realmente fuera realidad va a encarecer los combustibles y, a su vez, lamentablemente seguiremos el accionamiento jurídico por el basamento de una ley que tiene indicios de inconstitucionalidad en la cual se basa el impuesto", dijo a Telemundo el vicepresidente de Ancap, Diego Durand. Y en la misma línea se expresó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado: “¿Qué pensarán los ciudadanos, más aún los del interior, del impuesto a los combustibles que impulsa Carolina Cosse para financiar a la Intendencia de Montevideo? Subir los combustibles y el supergás para beneficiar su gestión habla de un estilo de gobierno de otro tiempo en el Uruguay”.

Consultado al respecto, Cosse remarcó este sábado que “los camiones de combustible son los más pesados que hay, y no tienen circulación restringida, lo que está bien porque tienen que llegar a todas las estaciones”. “Los camiones más pesados tienen circulación libre por la ciudad, y este impuesto es una forma de que devuelvan a la ciudad para mitigar parte del daño por el esfuerzo que supone”, dijo.

Sobre las críticas del gobierno, la intendenta respondió: “Cuando el gobierno pensó que esta tasa no estaba más, bajó el combustible diez centésimos de peso. A los hechos me remito. Estoy presenciando una escalada de disparates que a esta altura no puedo comentar porque rebajo la capacidad intelectual de las personas. Es un disparate sobre otro, cuando los problemas que tiene el Uruguay son otros: corrupción, falta de transparencia, una sociedad que tiene problemas en su tejido social, en los barrios que andan a los tiros, la gente no se anima a salir de la casa. Yo ya no puedo estar comentando los disparates que salen para distraernos. Yo no me distraigo, la intendencia tampoco, y vamos a seguir trabajando por la gente”.