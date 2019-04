Cosse respondió a las críticas de Lacalle Pou sobre el Antel Arena: “Denota que no sabe nada de telecomunicaciones”

El precandidato nacionalista aseguró que fue una obra faraónica y que terminó costando más del doble de lo que había dicho que iba a costar.

En medio de un ida y vuelta entre los dos precandidatos por las declaraciones de uno y de otro, Carolina Cosse le respondió a Lacalle Pou por lo dicho sobre el Antel Arena:

“Eso denota que no sabe nada de telecomunicaciones. Ellos hablan de austeridad y que quieren el Estado más chico y yo me pregunto qué pasa con las intendencias del Partido Nacional, donde están la mayoría de los cargos de confianza. Creo que tiene que ponerse de acuerdo. El Antel Arena significó para ese barrio y para el Uruguay más oportunidades de trabajo, más desarrollo, más cultura, más compromiso con el futuro. Pero hay una cosa mucho más importante, que Antel es de todos. El Antel Arena se pudo hacer porque Antel es de todos. El padre del señor Lacalle Pou en el año 1992 estaba para vender todas las empresas públicas. Decían que las iban a vender porque estaban mal gestionadas y no iban a ser eficientes. Yo me pregunto, ¿quién las gestionaba? Ellos. Miren si las hubiéramos vendido. Chau fibra óptica, chau cable submarino, chau Antel Arena. Hay que pensar un poquito antes de hablar”.