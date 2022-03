Cosse se refirió a la cadena nacional de Lacalle Pou y pidió no distraerse con "pompitas de jabón" que aparecen en la campaña

La intendenta de Montevideo reconoció que el presidente "está en su derecho" pero explicó que en el medio de la campaña suelen aparecen algunas distracciones y pidió enfocar la discusión en la LUC.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó de una actividad por el "Sí" en el Centro de Montevideo. Allí se refirió al anuncio del presidente Luis Lacalle Pou, quien encabezará la cadena nacional a favor de la Ley de Urgente de Consideración (LUC).

Si bien reconoció que está en "su derecho", entiende que lo importante es discutir sobre el referéndum y no distraerse sobre algunos episodios puntuales que suelen aparecer en la campaña. "En el medio aparecen distintas pompitas de jabón que nos pueden distraer, no nos dejemos distraer", agregó.

Por otro lado, aseguró que no tiene "problema en debatir" pero prefiere abocarse al mano a mano para charlar con la ciudadanía y recorrer el territorio. De igual forma, volvió a hacer hincapié en que no tiene inconveniente en confrontar ideas con dirigentes de otros partidos políticos.

En este marco, entiende que lo impulsores del "No" llevan adelante una campaña de "falsedades". Puso como ejemplo que muchas veces la información que se brinda a la ciudadanía no se ajusta a la realidad, así como también se mencionan artículos que no están incluidos en la derogación. "El límite para la falsedad, es tan difuso que es muy difícil contestar", consideró la jerarca comunal.