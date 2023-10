Cosse sobre Heber: "No tengo que explicar por qué tiene que renunciar, tienen que explicar por qué no lo remueven"

"No tenemos que dejar que nos distraigan con espejitos de colores y con otras cosas, esto es muy grave", dijo sobre Penadés.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este jueves que la Justicia actuó "muy valientemente" en la investigación del ex senador Gustavo Penadés, imputado y en prisión preventiva por 22 delitos relacionados a abuso sexual de menores.

"No tenemos que dejar que nos distraigan con espejitos de colores y con otras cosas, esto es muy grave", manifestó la jerarca en rueda de prensa.

A su vez, sostuvo que "no tiene que dar ninguna explicación" sobre por qué debe renunciar el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, algo que el miércoles exigió el Frente Amplio. "Las explicaciones las tienen que dar los responsables de los hechos lamentables que estamos siendo testigos, tienen que explicar por qué no lo remueven", afirmó.

Consultada sobre si se siente insegura de que la puedan investigar y no sepa, la intendenta dijo que todos "estamos regalados" y ya "no hay garantías". "Esto no empieza hoy, hubo seguimiento de senadores, un aparato para amedrentar a las víctimas que denunciaron a un senador, no hace falta nada", manifestó.

Respecto a la situación de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) señaló que los hechos "hablan solos". "Hay una asociación que ayuda a las víctimas de estos casos de manera gratuita, justamente el Consultorio Jurídico de la UdelaR ayudó a algunas víctimas y dos días después que esto pasa (caso Penadés) les llega una notificación de desalojo. No hay que saber mucho de aritmética para sumar", remarcó.

"Si el ministerio da marcha atrás en esto me parece muy bien, ojalá pudiera dar marcha atrás en otras cosas también", subrayó.

Asfavide informó esta mañana que el Ministerio del Interior le pidió que desaloje el local que le había prestado en comodato donde también funciona el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR).

Sin embargo, el director general de Secretaría de Interior, Nicolás Martinelli, explicó que la organización está ocupando un edificio que es propiedad del Banco de Previsión Social (BPS) a raíz de un comodato en el que terció el Ministerio del Interior. Ese comodato venció en 2019 y nunca fue renovado. "Es importante resaltar que no se buscó rescindir el contrato. Hay un comodato vencido, se busca regularizar", enfatizó.