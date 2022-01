Cosse sobre las inundaciones en Montevideo: "Yo me pregunto si se pudo prever esto y no, no se podía prever"

Cosse explicó que lo sucedido no fue por fallas en el saneamiento, sino en los sistemas de drenajes; ante el pedido de resarcir a los afectados, consideró que "no es momento de hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente"

Varias zonas de Montevideo quedaron este lunes bajo agua, tras el diluvio que cayó sobre buena parte de Uruguay en las últimas horas. A raíz de esto la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, brindó una conferencia de prensa donde consideró que el fenómeno no se podía prever.

"Yo me pregunto si se pudo prever esto y no, no se podía prever", subrayó la mandataria. Argumentó que la cantidad de milímetros de lluvia son un efecto del cambio climático, el cual tiene una "gran variabilidad", según Cosse.

Desde la IMM están tratando de llevar acciones para mitigar, "en algunos aspectos", las consecuencias de este fenómeno mundial. Estas medidas están contempladas en el préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo a las palabras de la intendenta.

Específicamente, Cosse explicó que lo sucedido no es un por un tema de seneamiento -como reclamaban los integrantes de la oposición-, sino que los drenajes pluviales no están preparados para sacar tanta cantidad de agua.

"No tiene nada que ver con el saneamiento lo que pasó (...) esto tiene que ver con el sistema de drenaje, que no está preparado y es muy difícil que lo esté", agregó.

Actualmente, la comuna capitalina tiene 16 cuadrillas de trabajadores en la calle y han recibido más de 450 reclamos, de los cuales ya se solucionaron poco más de la mitad. "Quiero darle tranquilidad a la población de que vamos a seguir trabajando hasta que estén todas las situaciones solucionadas", aseguró Cosse.

Por otro lado, sobre el pedido del edil blanco Diego Rodríguez para que se exonere a los vecinos de tributos municipales, la intendenta acotó que no le "parece que sea momento para hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente".

"Nosotros estamos trabajando en serio", y desestimó el pedido del edil argumentando nuevamente que las inundaciones no fueron provocadas por el saneamiento.