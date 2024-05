Cosse tras dichos de Topolansky: "Somos militantes que ponemos por delante el problema y no al individuo, así que no me voy a distraer"

"No me cabe la menor duda que todas y todos nos vamos a encolumnar detrás de la que gane o del que gane el 30 de junio, porque los frenteamplistas somos así", dijo la precandidata.

La precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio Carolina Cosse fue consultada este miércoles por los dichos de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien volvió a criticarla en las últimas horas.

"No me cabe la menor duda que todas y todos nos vamos a encolumnar detrás de la que gane o del que gane el 30 de junio, porque los frenteamplistas somos así, somos militantes maduros, somos militantes que ponemos por delante el problema y no al individuo, así que no me voy a distraer", dijo Cosse en rueda de prensa luego de participar de un evento de ADM.

La referente del MPP -que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi- dijo este martes que no cree con certeza que Cosse pueda derrotar a la coalición si logra salir primera en las internas del FA. “Tiene una forma de hacer política muy montevideana, y el país no es solo hasta el Río Santa Lucía”, dijo a Radio Universal.

Semanas atrás, Topolansky cuestionó la "capacidad de diálogo y negociación" de Cosse. Antes, su pareja, el expresidente José Mujica, había dicho que a Cosse "no la bancan en el interior".

En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo también consultado en rueda de prensa tras el mismo evento que el partido "tiene varias potencialidades para alcanzar el gobierno esta elección".

"Desavenencias puede haber, pero lo que tenemos que entender es que todos nos tenemos que encolumnar detrás del candidato o a la candidata que gane, para lo cual los candidatos tienen que llegar lo mejor posicionados a la elección interna", añadió Pereira.

Comentó que se trató de "un punto de vista de Lucía" y sumó: "Hay que entender que estas cosas se resuelven hacia adentro de la casa común".

"Estoy trabajando para que nada escale", afirmó el presidente de la coalición de izquierda.