Crean la Mesa Institucional de Seguridad Acuática para prevenir las muertes por ahogamiento

Ha habido once muertes por ahogamiento en lo que va de la temporada, y ante ello se creó la Mesa Institucional de Seguridad Acuática. La profesora agregada en Emergencia Pediátrica, Patricia Dall’Orso, integra dicha mesa y dialogó con Telemundo sobre este panorama.

Esta mesa está integrada por varias organizaciones y es liderada por el Ministerio de Salud. Es integrada por la Asociación de Guardavidas, la Armada, Bomberos, la Secretaría de Deportes de la Intendencia, la Secretaría General de Deportes y la Sociedad Uruguaya de Pediatría.

¿Cómo trabaja la mesa?

“Siempre que una persona sufre un ahogamiento, que es prevenible, quiere decir que la prevención falló. La mesa está focalizada en abordar el problema como un todo y focalizado en las medidas de prevención.

Como el ahogamiento es la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en niños menores de cuatro años, es fundamental la supervisión de los padres cuando están en el agua. Se recomienda vigilar el 100 % del tiempo, estar a una distancia que no sea mayor al largo del brazo del vigilante, no dejar al niño solo y tratar de colocar barreras entre el agua y el niño.

Una recomendación para disfrutar del agua sin riesgos es bañarse en lugares donde haya un cartel que lo habilite y en el horario en que el guardavida esté activo.

Ahora se está diseñando una estrategia que constituirá un plan de seguridad acuática. Hay distintas líneas de acción: una es trabajar en la prevención”.