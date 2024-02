"Creatividad, muchachos": Iafigliola criticó a Delgado por usar el nombre de su sector para la agrupación que apoya su precandidatura

El líder de "Adelante" se molestó con el nombre "Uruguay Para Adelante".

El precandidato nacionalista Carlos Iafigliola volvió a manifestar su molestia por el uso de la palabra “adelante” -utilizada por su sector desde 2017- por parte de otros grupos políticos. Y esta vez, el fuego fue amigo: el también competidor de la interna blanca Álvaro Delgado lo tomó como propio para designar al paraguas de agrupaciones que lo apoyan.

El lunes de esta semana, Delgado encabezó la presentación de "Uruguay Para Adelante", la agrupación que reúne a todos los sectores políticos que apoyan su precandidatura presidencial. Y el hecho despertó la molestia de Iafigliola.

Y es que este reclamo no es nuevo para el precandidato nacionalista. En enero, Iafigliola anunció que presentaría un recurso de impugnación ante el visto bueno que le dio la Corte Electoral a Cabildo Abierto para conformar una agrupación bajo el nombre “Adelante”.

“Estoy preocupado y molesto porque hace unos meses, en setiembre, me enteré que Cabildo Abierto estaba por presentar una agrupación nacional con el nombre Adelante. Ese es un nombre que tenemos nosotros desde el 2017 en el Partido Nacional. Me comuniqué con los principales responsables de Cabildo Abierto y otros dirigentes planteándoles que, por si no se habían dado cuenta, ya existía una agrupación con ese nombre, y pidiéndoles que revean la decisión. Me dijeron que lo iban a ver, que podía ser. En definitiva, siguieron para adelante y ahora, sobre fin de año, la Corte Electoral terminó aprobando la agrupación”, afirmó Iafigliola en ese entonces.

Ahora, Iafigliola expresó su molestia por el uso de la palabra “adelante” por parte de Delgado.

“La película se llama: ‘VALE TODO !’”, escribió Iafigliola en su cuenta de X, junto con capturas que muestran a Delgado y al nombre de la agrupación en cuestión.

“Sabíamos que el nombre ADELANTE que elegimos en 2017 era bueno, pero no imaginábamos que tanto,cómo para que ajenos y propios,te lo quieran sacar o copiar, sin ningún escrúpulo”, afirmó, y agregó: “En una buena les digo : CREATIVIDAD MUCHACHOS, CREATIVIDAD !”.