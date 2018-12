“Creo que ahora que el cuco de Sendic ya no está, la tarea del Frente Amplio es ganar las elecciones”

Raúl Sendic se refirió a la sanción del Plenario del Frente Amplio y aseguró: "Lo que opine cada uno de los candidatos sobre mí, no me interesa".

La palabra de Raúl Sendic con respecto a la decisión del Plenario del FA y a su continuidad en la política:

Después de un plenario como ese, de una decisión que considero equivocada porque no hubo discusión ninguna y no se habilitaron las mociones, pienso que eso le hace daño a la democracia del FA. Había una indignación importante, pero hay que ver con serenidad hacia adelante.

Yo voy a seguir ligado a la política desde hoy mismo. Nunca he estado en la política por un cargo, ser o no ser candidato es una parte de la vida política. Voy a trabajar para que el FA gane las elecciones.

Raúl Sendic fue consultado sobre la opinión que le merecen los precandidatos de la izquierda y sobre lo que han dicho de él:

Del único que opiné fue de Astori, él también opinó sobre mí. No me importa eso. Lo único que me importa es que un día nos diga cómo resolvemos el déficit fiscal. Pero no tengo un problema persona con Astori, no soy su amigo pero tampoco tengo diferencias personales importantes.

Lo que opine cada uno de los candidatos sobre mí, no me interesa. Lo que sí me interesa saber porque no está claro es qué van a hacer si son presidentes.