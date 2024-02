"Creo que deberíamos ver de fortalecer jurídica del Estado", aseguró Orsi tras fallo de Pluna y agregó que esto "se cocina en el norte"

"Es algo que no hay gobierno que se escape", apuntó el precandiato del Frente Amplio.

El precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi calificó este miércoles como "una muy mala noticia" que el gobierno deba pagar una indemnización de US$30 millones (más intereses) a la empresa panameña Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah) por el cierre de la exaerolínea de bandera uruguaya Pluna en el año 2012.

Orsi planteó en rueda de prensa que el país tuvo otras experiencias a nivel internacional de juicios, pero lamentó que en este caso se haya perdido. "Como país deberíamos ver bien mejorar ese aspecto de la defensa", puntualizó y luego apuntó que "esto se cocina todo en el norte".

"Yo creo que deberíamos ver de fortalecer jurídica del Estado", sostuvo. "Te lo resuelven allá, no nos olvidemos de lo que pasó con el tema de las tabacaleras", agregó.

En este sentido, consideró que "es algo que no hay gobierno que se escape".

El cierre de Pluna se dio durante el gobierno de José Mujica (2010 - 2015). Con el tiempo y ante esa situación, la empresa panameña Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah) decidió iniciar una demanda al Estado uruguayo y exigir una compensación económica por entender que se fue contra el convenio de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Uruguay y Panamá.

¿Fue un error del gobierno de Mujica? "Tendría que analizarlo porque como estas cosas se dirimen en otro lado, vaya uno a saber", respondió.

"No me gusta que se metan en los temas de mi país"

Por otro lado, Orsi se refirió al cruce del presidente Luis Lacalle Pou con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. "A mí no me gusta que se metan en los temas de mi país, como tampoco me gusta meterme en los problemas de otros. Esto es ida y vuelta", expresó. Más allá de esto, opinó: "Una democracia significa que no tenés ningún excluido".

Rodríguez apuntó contra Lacalle Pou luego que él asegurara que "rompe los ojos" que en Venezuela "hay una dictadura". En su cuenta de X, la representante de Venezuela citó una publicación de Telemundo y escribió este lunes: "Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes".

Además, apuntó -sin mencionarlo- contra el exasesor Rodolfo Lafluf: "No me gusta tampoco que alguien que fue echado de la Torre Ejecutiva me marque la agenda".

Cuando Carolina Ache declaró en Fiscalía apuntó contra Laluf y en una de las grabaciones que presentó y trascendió a la prensa surgió que el ahora exasesor le pidió a la exsubsecretaria que borrara las conversaciones con Guillermo Maciel acerca de la peligrosidad del narcotraficante uruguayo Marset.

"Hoy estamos viendo cómo desde el punto de vista electoral se están metiendo temas que no tienen nada que ver con otro país, que lo único que hace es distraer la atención cuando te explotan cosas como la que pasó en el Cerro", criticó Orsi.

Este martes un diplomático paraguayo recibió un disparo en el pecho durante una rapiña en la Fortaleza del Cerro. El hombre, que asumiría como agregado militar en el Mercosur, se encuentra en estado grave.

"No le estoy echando la culpa a nadie, pero lo que sí estoy viendo que volvemos a la misma cantinela de siempre con temas que son ajenos al Uruguay", agregó el intendente de Canelones.

Por último, reafirmó: "No me gusta que se metan en los asuntos de mí país ni que opinen de mi presidente. Ahora yo no voy a opinar de los otros tampoco".