"Creo que en el Batallón 14 se van a encontrar más familiares nuestros", dijo Errandonea tras nuevo hallazgo de restos

“Creo que en el Batallón 14 se van a encontrar más familiares nuestros, el problema es que es muy grande y en la medida que los militares no entreguen la información, estamos librados al trabajo hormiga que se está haciendo, que es lento, pero da resultados”. Esas fueron las palabras de Ignacio Errandonea, integrante del grupo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, luego de conocerse que en las últimas horas hallaron nuevos restos óseos en el Batallón de Infantería Nº14 en Toledo, en el departamento de Canelones.

Durante toda la madrugada del miércoles y también desde esta mañana, los equipos de antropólogos trabajan en la zona del hallazgo para desenterrar los restos óseos. El fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo este martes a última hora que se trata de "un enterramiento primario" muy similar a cuando se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo (militante del Partido Comunista secuestrada en noviembre de 1977 durante la última dictadura), en junio de 2023.

Perciballe agregó que los restos se encuentran a 170 metros de donde fueron hallados los de Sanjurjo y a unos 200 metros del maestro Julio Castro y de Ricardo Alfonso Blanco Valiente. Los restos fueron hallados cuando los antropólogos realizaban su trabajo rutinario con la retroexcavadora y en el marco de una palada hallaron cal y una losa.

“Estamos realmente ansiosos. Conocemos el trabajo, los antropólogos tienen que trabajar tranquilamente, es lento, de mucha paciencia. Sabemos que el equipo de antropólogos hace su tarea muy seriamente. La única comunicación que tuve con Alicia Lusiardo -jefa del equipo de antropólogos- fue para decirle gracias y nada más. No corresponde hacerle preguntas, corresponde agradecerle y esperar”, afirmó Errandondea este miércoles en el programa Desayunos Informales.

Consultado sobre el hecho de que los restos hayan sido encontrados en el Batallón 14, donde se dio el último hallazgo, Errandonea indicó que ese lugar “siempre fue mencionado como un sitio de enterramiento”. “En todas las estrategias militares, la estrategia de inteligencia es que para decir una mentira hay que poner algo de verdad: entonces, siempre dijeron que ahí habían enterrado, y después mandaron la mentira de que los habían desenterrado, cremado y tirado al mar. Esa parte de verdad existe y lo hemos comprobado”, dijo.

¿Cómo sigue ahora el proceso con los restos hallados? “Cuando la primera parte del trabajo de los antropólogos culmine, nos van a decir que podemos entrar. Ahí nos vamos a organizar y vamos a ir todos los familiares que podamos y querramos, y a partir de eso podrá entrar la prensa”, apuntó.

“Lo primero que identificar fue un brazo. Todo el resto está bajo tierra, y tienen que irlo descubriendo muy lentamente porque no se sabe en qué posición está el cuerpo. Luego se llevan los restos al laboratorio. Ahí se determina sexo, estatura, edad aproximada, y se toma la muestra para enviar al laboratorio en Córdoba y que se compare con las muestras de los familiares”, agregó.

¿Cuánto podría demorarse en la identificación? “Trato de ser prudente, no quiero generar falsas expectativas. Hay núcleos de desaparecidos que no tenemos ninguna muestra. No me quiero generar expectativas ni plazos. Identificar a Amelia Sanjurjo nos llevó once meses, pero sabemos que en Argentina hay 600 restos que no han sido identificados y puede sucedernos eso en Uruguay”, apuntó Errandonea.