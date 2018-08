Constanza Moreira: “Creo que Tabaré Vázquez tiene poca capacidad de iniciativa en este momento, sale poco”

La senadora del Frente Amplio afirmó que ve al gobierno "desgastado" y al presidente y su gabinete "un poco exhaustos".

“Voy a ser sincera porque no hay prensa”, dijo la senadora Constanza Moreira en el comité de base Pedro Lerena en Malvín el sábado pasado y empezó a dar su visión del gobierno. “No estamos en el mejor momento”, admitió. “Creo que Tabaré Vázquez tiene poca capacidad de iniciativa en este momento, sale poco”. “Para mí Tabaré y el gabinete están un poco exhaustos”, agregó la legisladora quien afirmó: La izquierda no tiene capacidad de reaccionar y decir: ‘Cambia la mitad del gabinete. ¿No?”.

Según la crónica del semanario Búsqueda, los asistentes seguían su intervención en silencio. El Frente Amplio tiene que “controlar más” al gobierno y decirle más veces “no”. Para la senadora del sector Casa Grande “hay mucho voto avergonzado que vota” al Frente Amplio, que es una “muchedumbre silenciosa”. Esos votos “te hacen ganar una elección pero preferiría que no estuvieran avergonzados” Recordó además que “antes el frenteamplista común” daba una “batalla en el día a día, en sus círculos cercanos” para contrarrestar el discurso de la derecha e, incluso, las denominadas ‘Fake news’. Pero ahora no discute, lamentó la senadora. “Más bien que asume una actitud un poco vergonzante y no pelea por el Frente Amplio como lo hacía antes”.