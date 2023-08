Crimen del visitador médico: sindicato rechaza dichos de Heber que "pretenden manchar la memoria de un trabajador honesto"

“El homicidio de nuestro compañero no debe quedar impune, ni ser tratado con la irresponsabilidad que ya demostró en sus declaraciones el máximo responsable del Ministerio del Interior”, señala el comunicado del SIMA.

El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) emitió en las últimas horas un comunicado en el que rechaza las declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sobre el crimen del visitador médico que fue asesinado en la puerta de su casa del barrio Goes el pasado sábado.

Heber aseguró el martes que "no hay elementos para afirmar" que el móvil del asesinato del visitador médico José Florindo (56 años) sea un intento de rapiña, algo que difiera de la principal hipótesis de la Policía hasta el momento. "Se ha dicho que es por rapiña, no tenemos elementos para afirmar eso. ¿Por qué? Porque en el auto, no solo estaba prendido, sino que había plata en el asiento, unos $54.000 y un arma. Es bastante extraño", dijo el ministro, y agregó: "No se puede decir que es rapiña porque no fue rapiñado, tenía la plata y el arma. Por lo tanto, el móvil no fue por rapiña".

Ante estas declaraciones, el SIMA emitió un comunicado en el que apunta que rechazan “de forma tajante las declaraciones del Ministro del Interior, que pretende establecer una hipótesis en donde expresa que no fue una rapiña, pretendiendo manchar la memoria de un trabajador honesto”.

“El homicidio de nuestro compañero no debe quedar impune, ni ser tratado con la irresponsabilidad que ya demostró en sus declaraciones el máximo responsable del Ministerio del Interior”, señala el comunicado.

En ese sentido, además de exigir justicia, cuentan que Florindo, que era conocido como “Floro”, “desempeñaba tareas como visitador médico, recorriendo todo el país de lunes a viernes pernoctando en su casa solo los sábados y domingos”.

“Afiliado al SIMA hace más de 20 años, integrante del comité de base de Gador, un compañero promotor de la solidaridad, los valores de respeto humano, y el trabajo digno como medio de vida”, narran.

“Como sindicato expresamos nuestro profundo dolor día a día por cada vida que la inseguridad se lleva, y más aún ante este acto de cobardía que nos toca tan de cerca, lamentablemente como sociedad venimos viendo como la inseguridad se convierte en algo cotidiano y le arranca la vida a los compañeros laburantes, solidarios, a los amigos queridos por todos y todas”, apuntan, y agregan: “Aquellos que prometieron trabajar por nuestra seguridad que se hagan cargo, sean responsables en sus palabras y acciones”.