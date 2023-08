Cruce en Ciudadanos por eutanasia: Carmen Sanguinetti dijo que Uruguay "no está preparado para el debate" y Pasquet la cuestionó

"El proyecto sobre eutanasia está en el Senado desde octubre 2022. Pedimos a los senadores que voten, por sí o por no, según su leal saber y entender. Lo inaceptable son las dilatorias sin fin. Hay personas que hoy están agonizando y sufriendo", criticó el diputado.

El proyecto de ley para regular la eutanasia que es analizado en el Senado continúa generando diferencias entre los legisladores de la coalición, e incluso dentro del Partido Colorado. La iniciativa, impulsada por el diputado Ope Pasquet, se presentó en marzo de 2020 y cuenta con media sanción de Diputados desde octubre de 2022

Dentro de la coalición, Cabildo Abierto ha marcado su postura contraria y en el Partido Nacional hay diferencias internas. Quien mostró su oposición ahora fue Carmen Sanguinetti, que no solo es del mismo partido que Pasquet, sino del mismo sector: Ciudadanos.

"Como legislador el trabajo que entiendo que tengo que hacer no tiene que ver con si estoy a favor o en contra de la eutanasia. Si yo estoy a favor o en contra de la eutanasia es irrelevante. Lo que tengo que pensar es cuáles son los efectos en el mediano y largo plazo. Ahí tengo la convicción, en el acierto o en el error, que hoy en Uruguay no estamos preparados para dar ese debate. No quiere decir que no sea un debate bienvenido y que en unos años lo pueda apoyar. Tengo la convicción de que hoy sería peligroso, porque en definitiva le estaríamos ofreciendo la posibilidad de morir a una persona a la cual no le estamos ofreciendo la oportunidad de no sufrir, porque no tenemos cuidados paliativos universales", dijo Sanguinetti este miércoles en el programa Lado B de TV Ciudad, y pidió tener en cuenta "los coletazos" que puede tener esta política.

Este jueves, Pasquet le salió al cruce con un hilo en su cuenta de Twitter.

Perdón, @Carmensangui, pero no acepto que no estemos preparados para debatir eutanasia. Somos una de las 15 o 20 democracias plenas del mundo. ¿Qué examen nos falta dar? Fuimos pioneros con la ley de divorcio, la jornada de 8 horas, la gratuidad de la enseñanza universitaria...🧵 https://t.co/zwmheVkQR0 — Ope Pasquet (@opepasquet) August 3, 2023

"Perdón, Carmen Sanguinetti, pero no acepto que no estemos preparados para debatir eutanasia. Somos una de las 15 o 20 democracias plenas del mundo. ¿Qué examen nos falta dar? Fuimos pioneros con la ley de divorcio, la jornada de 8 horas, la gratuidad de la enseñanza universitaria", comenzó.

Pasquet reclamó que se deje de aplicar lo que considera "una falsa oposición" entre los cuidados paliativos y la eutanasia". "Las dos opciones deben estar a disposición de quien sufre. Mientras los cuidados paliativos no lleguen a todos, negar también la posibilidad de la eutanasia es condenar a sufrir hasta la muerte, y eso es crueldad", opinó.

"El proyecto sobre eutanasia está en el Senado desde octubre 2022. Pedimos a los senadores que voten, por sí o por no, según su leal saber y entender. Lo inaceptable son las dilatorias sin fin. Hay personas que hoy están agonizando y sufriendo. A ellas el Senado les debe una respuesta", cerró el diputado.