Cruces en la coalición por Casa de Galicia: Batlle dijo que "Cabildo con su superministro Salinas es el principal responsable" y Perrone le respondió

El colorado anunció que no ingresará a sala y el cabildante lo cuestionó: "Hay que dar la cara".

Este miércoles la Asamblea General decidirá si levanta o no el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley aprobada para pagar parte de los adeudos a los extrabajadores de la mutualista Casa de Galicia.

Para que la moción se apruebe es necesario el voto de 3/5 de los presentes. Antes de comenzar la sesión había incertidumbre sobre si se llegaría o no al número necesario, dado que de antemano las bancadas del Frente Amplio y Cabildo Abierto adelantaron que levantarán la mano.

Quien no estará para votar será el senador colorado Raúl Batlle, que anunció que se irá de la sesión como señal de su molestia con toda la situación y especialmente con Cabildo Abierto.

"Dentro de la coalición se han hecho las cosas mal en este sentido. Uno de los que vota junto con la oposición es Cabildo Abierto. Cabildo es el principal responsable. Era su cartera con su superministro (Daniel) Salinas el que armó este proyecto que todos entendimos que iba a funcionar bien, nos aseguraron que iba a funcionar bien, pero por diseño o lo que sea no funcionó y ahora Cabildo es el bueno de la película votando con la oposición algo que la coalición entiende que no hay que acompañar", lanzó Batlle en rueda de prensa este miércoles.

Con "el proyecto", se refiere a la intervención del Ministerio de Salud Pública de la entonces mutualista por sus problemas financieros. Sin embargo, durante la intervención del Ejecutivo la Justicia decidió tomar el caso y terminó decretando el cierre del prestador de salud.

"Un miembro importante de la coalición no acompaña al presidente, una vez más. No es la primera, es una vez más. Hay que actuar con responsabilidad. Mi salida de sala es para que se arreglan las cosas donde se tienen que arreglar. Podemos tener nuestras diferencias, pero no se puede votar una y otra vez fuera de la coalición. El que no quiere estar en la coalición que se vaya", enfatizó.

Quien le respondió a Batlle fue el diputado cabildante Álvaro Perrone. "Lo que se quiso hacer (con la intervención del MSP) fue ordenar las finanzas y devolver a Casa de Galicia a sus socios. En medio de eso actuó la Justicia. Los trabajadores se quedaron sin cobrar. El cierre de Casa de Galicia lo decretó la Justicia, no Cabildo y no el gobierno", declaró.

Además, cuestionó la decisión de Batlle de retirarse de sala: "Me parece que el no entrar es eludir el problema. Si fuera tan fácil no entramos con los problemas graves. No es la función nuestra. Fuimos electos y tenemos que hacernos responsables por una cosa o la otra. Hay que dar la cara y la responsabilidad".