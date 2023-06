¿Cuál es la posición de la sociedad sobre el golpe de Estado de 1973? Esto respondieron los uruguayos a Cifra

Están a favor de recordar el 86% de quienes se sienten de izquierda y el 55% de quienes se identifican con la derecha.

Hay diversas opiniones sobre la utilidad de mirar el pasado, en particular los hechos del pasado que no nos hacen sentir bien. Están los que prefieren “dar vuelta la página” y los que consideran que es fundamental tener siempre presente lo que pasó. ¿Cuál es la posición de la sociedad uruguaya sobre el golpe de Estado de 1973? La gran mayoría –7 de cada 10--considera que este tipo de hechos históricos se deben relatar a las nuevas generaciones y realizar actos recordatorios para que no pasen al olvido. Sólo un cuarto piensa que es mejor no recordarlos.

¿Quiénes están más a favor de recordar? Los que no tienen recuerdos propios del golpe, los menores de 45 años. Tres cuartos de este grupo piensa que es importante conocer lo que pasó, y sólo un quinto piensa que no. Entre los mayores de 45, casi un tercio prefiere no recordar. Pero la diferencia más grande se observa según nivel educativo: casi todas las personas con educación terciaria consideran que hay que conmemorar el golpe, mientras que entre quienes tienen menos educación formal sólo la mitad comparte esa visión.

La política pesa en este tema: están a favor de recordar el 86% de quienes se sienten de izquierda y el 55% de quienes se identifican con la derecha. También están más a favor los que votaron a la oposición en 2019 que los que votaron a la coalición, pero en ambos grupos aquellos que consideran que hay que recordar son mayoría.

En síntesis, la mayoría de la población –y la mayoría de todos los grandes grupos—piensa que es mejor no olvidar el golpe de Estado. Como se ha observado en estos días, aunque hay diferencias de opiniones sobre lo que pasó y sobre las responsabilidades en el proceso, también los líderes políticos actuales coinciden en la importancia de recordar como un elemento importante de fortalecimiento de la democracia. La presencia en estos días de recordación pública del presidente y expresidentes de todos los partidos que fueron gobierno señala, más allá de diferencias en las lecturas de los antecedentes, que el sistema político hoy comparte la importancia de hablar de la ruptura y el cuidado de la democracia.

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 500 entrevistados entre los días 15 de abril y 25 de junio de 2023.