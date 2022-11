"Cuando fui vicepresidenta muchos sectores feministas no me dieron la hora": Topolansky respondió a críticas tras dichos de Mujica

"En este momento no se puede decir ninguna cosa con cierta ironía", consideró la exsenadora del FA.

La exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, se refirió este lunes a los dichos de José Pepe Mujica sobre la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. "Ese es un comentario de los típicos de Pepe. No le doy más trascendencia que esa", dijo este lunes.

"En este momento no se puede decir ninguna cosa con cierta ironía, con cierta altura", prosiguió la exsenadora en una entrevista con el programa radial 12 pm de Azul FM. “Tiene un don a favor: es mujer, y están de moda”. Esas fueron las palabras que uso el expresidente en diálogo, con El Observador, para referirse a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y su potencial como figura política y posible precandidata a la presidencia por el Frente Amplio en 2024.

"Las mujeres nunca fuimos no somos ni seremos moda", respondió en un comunicado la Unidad Temática por los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio tras sus declaraciones.

"Cuando yo fui vicepresidenta de la República, que fui la primera mujer en la historia de este país, hubo muchos sectores feministas que no me dieron la hora", lamentó Topolansky. "Ni me ofendí ni nada. Pero cualquier mujer hubiera sido muy importante saber lo que estaba pasando", prosiguió.

La exvicepresidenta volvió a referirse a las declaraciones de Mujica y consideró: "Creo que lo que quiso decir es que es un tema que está sobre la mesa. No me voy a meter en esa discusión chiquitita. Para mí lo más importante es que la mujer tiene que tener un papel protagónico, tiene que pelear para tenerlo, nadie te va a regalar nada".

"A mí para ser vicepresidenta de la República nadie me regaló nada pero llegué. Es una lucha que viene de muy atrás porque hubo todo un desarrollo histórico que todavía estamos padeciendo. Pero nada más, no da para otras especulaciones", recalcó.

Topolansky recordó que a Cosse la conocieron en el Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CADESYC) del MPP donde desarrollaban "pensamientos políticos". Además, subrayó que es "una ingeniera de alto nivel" y destacó su desempeño como presidenta de Antel durante el gobierno de Mujica.

En tanto, en consonancia con los dichos del exvicepresidente -que reiteró su apoyo en las internas del 2024 al intendente de Canelones, Yamandú Orsi-, Topolansky dijo que Orsi es su "pollo desde hace bastante".