"Cuando la gente tiene miedo de vivir en su barrio este se transforma en el primer problema", dijo Pereira tras interpelación de Heber

Hace más de un año comenzó el trabajo de los técnicos del Frente Amplio para el programa de gobierno para una eventual nueva administración. Elaboraron un documento inicial que fue presentado al presidente del Frente Amplio (FA) este jueves. En este marco, el representante de la oposición se refirió, en rueda de prensa, a la interpelación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Dijo que "hay dos resultados claros", el ministro "no tiene respaldo político" ni "respaldo popular". Afirmó, a su vez, que "solo lo sostiene el presidente de la República (Luis Lacalle Pou)".

Pereira criticó que Heber distribuye "su tiempo de trabajo en el Ministerio del Interior, que es muy exigente, entre la campaña de la lista 71 y su trabajo" en la cartera. Teniendo en cuenta esto, consideró que "es momento de dejar esa tarea".

El presidente de la coalición de izquierda describió al ministro como "una persona que tiene mucho prestigio en el sistema político, que es respetado también por el Frente Amplio pero que claramente no dio la talla para ocupar un cargo que requiere de determinados conocimientos y de una práctica y de una dedicación a tiempo completo que el ministro Heber no está teniendo".

También habló sobre la postura de Cabildo Abierto, que se mostró muy criticó con la gestión del ministro y sus resultados. Eso llevó a que presentase su propia moción, sin mención a un respaldo explícito a Heber y con varios cuestionamientos. Por eso, el ministro no logró el respaldo unánime de la coalición de gobierno, y quedó pendiente votarse en una nueva sesión la moción de censura propuesta por el Frente Amplio.

"Cabildo Abierto tiene que demostrar si sus afirmaciones son tal cual las planteó en el Parlamento cuando se trate el voto de censura. Y ahí veremos si lo apoya o no lo apoya. Pero de todas maneras dejó en claro que no está conforme con la gestión de Heber, como no está conforme la mayoría de los uruguayos y uruguayas que sienten a la seguridad pública como uno de los principales problemas que este gobierno no ha logrado resolver", expresó Pereira.

Consideró, asimismo, que "cuando la gente tiene miedo de vivir en su barrio este se transforma en el primer problema". Y luego, prosiguió: "No hay que subestimar el problema; es serio. Nosotros tuvimos muchas veces ese pecado, de subestimar estas circunstancias y lo pagamos caro".

Según Pereira, el gobierno debe poner "un ministro que sea experto en el tema de la seguridad pública y que desarrolle un plan para bajar la cantidad de homicidios que la gente conozca, que tenga cómo corroborarlo, que la información que se tenga sea de primera calidad". "Me parece que llegó el momento de políticas públicas más de Estado", agregó.

Afirmó, asimismo, que el plan de seguridad que le entregó Heber a Lacalle tiempo atrás "como resultado dio aumento de homicidios y de muertes dudosas". Teniendo en cuenta esto, expresó: "Es un plan que fracasó".

"Si el plan fracasó tendrá que venir un ministro que construya un plan adecuado a las circunstancias actuales que vive Uruguay, que como ha dicho el propio ministro se trata de organizaciones potentes, vinculadas al narcotráfico, que hay que combatir y hay que combatir con una política que traiga como resultado menos violencia", concluyó.